На курорте «Архыз» зацвели рододендроны

На курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии начался сезон цветения рододендронов. Полюбоваться ими уже можно во время прогулок по Северному склону.

«С 7 июня открывается для прогулок живописный Северный склон курорта — и это идеальное время, чтобы увидеть одно из самых ярких природных чудес Архыза. Именно здесь, на склонах, покрытых зеленью и субальпийскими лугами, начинает свое цветение рододендрон кавказский — редкий и по-настоящему волшебный цветок. Его бело-розовые соцветия украшают горные склоны всего на 2−4 недели, поэтому не упустите момент — сейчас или опять „следующим летом“», — говорится в сообщении в телеграм-канале курорта.

Гостям «Архыза» также напомнили о необходимости бережно относиться к этому эндемику Кавказа.

«Рододендроны — не просто декор, а редкие растения, часть хрупкой горной экосистемы. Не рвем, не топчем, не устраиваем пикник прямо в цветах. Давайте покажем, что можно путешествовать осознанно и красиво одновременно», — призывают в пресс-службе.

На сегодняшний день на Северном склоне открыты экотропы «Пик Смирнова», «Пихтовая» и «Водопад Альтаир». На Южном склоне прогуляться можно по «Аланскому пути» и «Тропе Романтиков».

«Архыз» — горный курорт в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, ориентированный на активный семейный отдых. Он включает в себя две туристические деревни, 27 км горнолыжных трасс и девять канатных дорог, а также высокогорный байк-парк с трассой 25 км. В 2024 году на курорте побывали более миллиона туристов.