Как изменился турпоток в Новосибирскую область

Российский рынок туристических услуг демонстрирует устойчивый рост. По сравнению с предыдущим годом внутренний турпоток в стране увеличился на 6%.

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Помимо традиционно популярных направлений, таких как Центральная Россия, Северо-Запад и Юг, путешественники стали чаще выбирать и другие регионы. В частности, Новосибирская область вошла в десятку самых востребованных туристических направлений страны, достигнув показателя в 3,4 млн поездок за прошедший год. Возрастающий интерес к новым туристическим регионам способствует более равномерному распределению спроса и частично снижает нагрузку на ограниченные мощности отрасли. Это, в свою очередь, сдерживает рост цен в туристическом секторе. Соответствующие данные представлены в новом выпуске доклада Банка России «Региональная экономика».

Согласно информации Росстата, за 2024 год количество коллективных средств размещения в Новосибирской области выросло на 9%, приблизившись к 400 объектам. При этом в гостиницах региона в прошлом году было зафиксировано почти 1,5 миллиона поселений.

Как отметил Евгений Хацкевич, начальник Экономического управления Сибирского ГУ Банка России, интерес туристов к Новосибирской области стабильно растет на протяжении нескольких лет, и текущий год не стал исключением. По его словам, за период с января по апрель турпоток в регионе уже превысил 825 тысяч поездок, что позволяет Новосибирской области уверенно лидировать среди других субъектов Сибирского федерального округа. На этом фоне развиваются новые направления отдыха, включая событийный, гастрономический, оздоровительный и промышленный туризм. В частности, этим летом в Новосибирске запланировано проведение международного гастрономического фестиваля, авиашоу в Мочище, а также традиционного форума «Технопром», который состоится в августе.