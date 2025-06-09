Когда в Самаре стартует пляжный сезон

На берегу Волги в Самаре усиленно идет подготовка к открытию пляжного сезона. Так, в минувшие выходные завезли свежий песок, также ведется установка и обновление необходимого инвентаря - скамеек, раздевалок, навесов, урн и туалетов.

© СОВА

В этом году в столице региона будет работать десять пляжей общей протяженностью 4 км. Официально купальный сезон стартует с началом праздничных выходных - 12 июня.

Традиционно на спусках по ул. Некрасовской и Полевой организуют инфраструктуру для людей с ограниченными возможностями здоровья и родителей с детьми.

Многие уже отдыхают на песке вдоль Волги, поэтому спасатели приступили к дежурствам на берегу. В течение нескольких дней на реке обозначат безопасные места для плавания с помощью буйков.