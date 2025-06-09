Волонтеры-медики начали патрулировать пляжи Анапы

На пляжах Анапы начали работать мобильные группы волонтеров-медиков. Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, четыре бригады по два человека проводят разъяснительные беседы с туристами, предупреждая об опасности контакта с нефтепродуктами.

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Студенты Анапского филиала Новороссийского медицинского колледжа объясняют отдыхающим, что попадание мазута на кожу может вызвать ожоги, аллергию и отравление, а его пары вредят дыхательной системе. По данным краевого минздрава, длительное воздействие нефтепродуктов способно привести к хроническим заболеваниям, а также нарушить работу иммунной, нервной и эндокринной систем.

По словам волонтеров, большинство отдыхающих прислушиваются к предупреждениям и покидают воду после беседы. Однако некоторые игнорируют рекомендации, что вынуждает усиливать контроль.

Дежурства организованы в две смены и пока проходят по выходным, но с 12 по 15 июня – в праздничные дни – волонтеры продолжат работу.

Ранее для усиления безопасности на пляжах, признанных опасными, к патрулированию привлекли казаков. Они проводят разъяснительные беседы с нарушителями и рекомендуют им покинуть запретную зону.

Власти Краснодарского края призывают отдыхающих соблюдать ограничения и не подвергать себя риску.