Где путешественники проведут День России

Почти 40% путешественников проведут День России в Москве, на втором месте по популярности - Санкт-Петербург, туда поедут 18% туристов. Это следует из статистики сервиса путешествий "Туту", которая есть в распоряжении ТАСС.

"38% путешественников проведут День России в Москве. Это показывает статистика сервиса путешествий "Туту" по приобретенным на длинные выходные билетам на поезда, автобусы и самолеты. На втором месте - Санкт-Петербург (18%), далее следуют Сочи (5%), Краснодар и Ростов-на-Дону (по 4%)", - говорится в сообщении.

При этом туристы во время праздничных дней предпочитают поезда. Так, на железнодорожные поездки в Москву приходится 30% всех путешествий, в Санкт-Петербург - 13%. Билеты на поезд в Москву и Санкт-Петербург обойдутся в среднем в 5 тыс. рублей на одного пассажира. Однако средний чек на заказ составляет 9 тыс. рублей, чаще всего в оба города россияне едут парами. Доехать до Краснодара на поезде получится в среднем за 4 тыс. рублей, до Ростова-на-Дону - за 5 тыс. рублей, а до Адлера - за 7 тыс. рублей.

По данным сервиса, авиаперелеты в праздничные дни в среднем в Москву и Санкт-Петербург обойдутся по 16 тыс. рублей, в Калининград цена составит 18 тыс. рублей, в Минеральные Воды - 22 тыс. рублей, а в Сочи - 23 тыс. рублей.

"Заметнее других подорожали перелеты в Минск и Нижний Новгород: цены в длинные выходные поднялись до 43% по сравнению с предпраздничной неделей. Далее следуют Екатеринбург (+35%), Санкт-Петербург и Сочи (по 32%)", - сообщили в сервисе путешествий.

Как отметил директор по развитию отельного рынка в сервисе путешествий "Туту" Юрий Вьюшин, средняя стоимость одной ночи в гостинице в Санкт-Петербурге "устояла перед праздничным спросом": цены остались на том же уровне, что и на предыдущей неделе. Однако в некоторых популярных городах переночевать на День России будет выгоднее.

"Жилье в Ростове-на-Дону подешевело на 44%, в Воронеже - на 37%, в Тюмени - на 42%, в Минеральных Водах - на 24%, в Адлере - на 22%, в Краснодаре - на 15%. Даже в Москве средняя стоимость одной ночи в длинные выходные снизилась на 5% по сравнению с предпраздничным периодом", - добавил Вьюшин.

При этом средняя стоимость одной ночи в июньские праздники больше всего выросла в Калининграде - на 50%, в Ярославле - на 45%, в Новороссийске - на 39%, в Волгограде - на 37%, а в Екатеринбурге - на 31%. Кроме того, остановиться дороже стало в Казани и Минске (на 30%), Нижнем Новгороде (на 28%), а также в Сочи (на 18%).