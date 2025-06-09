Как растет интерес туристов к Арктике и чем она удивляет

С каждым годом арктические направления становятся все популярнее у российских туристов. Об этом говорит статистика, которой делятся власти регионов Крайнего Севера. Турпоток в Мурманскую область за прошлый год, к примеру, увеличился на 20 %. Рост показывают и другие субъекты РФ в арктической зоне. О том, что привлекает путешественников в эти широты и насколько местная инфраструктура готова к их визиту, – в материале «ФедералПресс».

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Как растет турпоток в арктические регионы

Поток туристов в Арктику продолжает расти с каждым годом на 8–9 %, рассказал в марте 2025 года замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. Доля этого направления, по его словам, в общем туристическом объеме на сегодняшний день равна 4–5 %. Это направление в арктической зоне является точкой роста, заявил представитель власти.

«Люди ищут новых впечатлений, Арктика такие впечатления может нам дать», – так Вахруков объяснял интерес россиян.

Арктические регионы смогли добиться стабильного роста турпотока за счет разнообразия предлагаемых продуктов, заявил член экспертного совета по туризму комитета по социальной политике Совета Федерации РФ Алексей Мусакин в беседе с «ФедералПресс».

«Помимо природных красот там есть возможность заняться экстремальными видами спорта, погрузиться в историю коренных народов, посмотреть на китов – как, например, в Мурманске», – отмечает эксперт.

Арктическую зону очень любят и рыболовы, которые съезжаются на Крайний Север со всех концов страны за хорошим уловом.

Лидером туристической отрасли среди арктических регионов остается Мурманская область, рассказывает «ФедералПресс» председатель комиссии по арктическому туризму северо-западного РСТ Элеонора Лебедева.

«С увеличением потока туристов в Заполярье растут и цены. При этом не могу сказать, что сервис там сильно улучшается. Для людей «с материка» качество все еще слабовато. Туристических автобусов по-прежнему не хватает. Цена на них, как и на отели, довольно высокая», – заявляет Лебедева.

По словам Дмитрия Вахрукова, количество туристов в Мурманской области за 2024 год выросло на 20 %. Заместитель губернатора региона Светлана Панфилова заявила, что за последние пять лет Заполярье посетили почти пять миллионов туристов. По ее словам, оно привлекает их благодаря транспортной доступности, интересным объектам и развлечениям в любой сезон, а также редким видам отдыха в любой сезон – например, айс-флоатингу (купание в ледяной воде в специальных костюмах). Особую любовь к Мурманской области питают горнолыжники, так как снежный сезон здесь самый длинный в России.

«За пять лет из федерального и регионального бюджетов финансирование в размере 400 миллионов рублей получили 135 проектов», – отметила Панфилова.

За последние четыре года в два раза увеличился поток туристов и в Архангельскую область. Он достиг показателя в 740 тысяч посетителей в 2024 году, заявил зампредседателя правительства региона Игорь Мураев. При этом 70 % от общей массы путешественников приезжают именно на арктические территории Поморья, отметил он.

«Путешественников привлекают два национальных маршрута: первый знакомит с историческим торговым портом, второй ведет на легендарные Соловецкие острова с их монастырским комплексом», – сказал Мураев.

Второе ключевое туристическое направление – экотуризм. Для этого в области создано 111 особо охраняемых природных территорий разного статуса. Это:

национальные парки,

заповедники,

заказники.

В этим местах сохраняют уникальные экосистемы, подчеркнул Игорь Мураев.

Хватает ли арктическим регионам туристической инфраструктуры

Сейчас в Арктике реализуется семь крупных инвестпроектов в туристической отрасли. Благодаря им в зоне появится 1100 новых гостиничных номеров, один горнолыжный комплекс. Все это будет создано в рамках программы льготного кредитования в Арктике, заявил Дмитрий Вахруков.

«В рамках новой заявочной кампании пришло 1730 единиц номерного фонда и еще один горнолыжный комплекс», – добавил замминистра.

Заявки на новые инфраструктурно-туристические инвестпрокты говорят о том, что инвесторы готовы вкладываться в развитие отрасли в Арктике, подчеркнул министр.

Элеонора Лебедева же замечает, что в Мурманской области, например, всего три отеля с четырьмя звездами. А пятизвездочных нет вовсе.

«Мест в высокий сезон не хватает. А в некоторых гостиницах цена доходит до 25 тысяч за ночь. Это доступно немногим», – отмечает эксперт.

Она считает, что власти Заполярья должны серьезно озаботиться вопросом строительства новых гостиниц, так как нынешняя инфраструктура уже не совсем справляется с турпоком.

Как в 2024 году заявлял губернатор Мурманской области Андрей Чибис, регион работает с рядом партнеров, которые построят новый отель в Мурманске.

Что до Карелии, то она известна туристам со всей страны горным парком «Рускеала», который находится вблизи Мраморного каньона. В 2025 году власти региона анонсировали новый инвестпроект – визит-центр «Беломорские петроглифы». По словам главы республики Артура Парфенчикова, он станет новым хитом в области туризма.

«Абсолютно уверены, что порядка 150–200 тысяч туристов в ближайшие три-четыре года будут ежегодно посещать этот объект», – заявил Парфенчиков.

Центр должен начать работу в ближайшее время.

Росту турпотока в Карелию, считает Парфенчиков, будет способствовать и открытие аэропорта в городе Костомукша. Новые воздушные ворота появятся благодаря федеральной целевой программе развития Карелии. Открытие аэропорта запланировано на 2029 год.

«Ожидается, что через три-пять лет турпоток в Карелию вырастет до полумиллиона человек в год», – спрогнозировал Артур Парфенчиков.

Рост туристического потока в Архангельскую область стимулирует и инвестиции в эту отрасль, подчеркивает Игорь Мураев. Около 40 резидентов Арктической зоны РФ реализуют в ней свои проекты. Общий оборот их инвестиций составляет около 1,5 млрд рублей.

«Средства направляются на развитие инфраструктуры, в том числе на создание современных объектов придорожного сервиса, особенно важных для арктических территорий», – заявил Мураев.

Как президент призывает развивать арктический туризм

В целом туристические проекты, позволяющие увидеть Арктику во всей ее красе, должны поддерживаться государством. Об этом в марте говорил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного арктического форума. О востребованности этой территории у путешественников, по его словам, говорит ежегодный рост турпотока.

Глава государства выделил среди других проектов Центр арктического туризма с горнолыжным направлением в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), а также акватермальный курорт и всесезонный гостиничный комплекс в Карелии.

«Прошу и по линии федерального правительства, и в регионах поддержать такие инициативы, которые открывают новые границы Арктики, работают на повышение интереса к этому региону», – отметил Путин.

Президент России предложил включить в проект «Пять морей и озеро Байкал» обустройство инфраструктуры у Белого моря.

Владимир Путин особо подчеркнул, что для развития массового туризма в Арктике важно развивать транспортную инфраструктуру, чтобы она была как можно доступнее для всех слоев населения. Это широкий спектр работ – от ремонта и строительства автодорог до развития авиасообщения. В частности, Путин призвал поддерживать на Крайнем Севере разветвленную сеть аэропортов и модернизировать имеющиеся воздушные гавани, особенно в малых городах. По его словам, в рамках профильного национального проекта модернизируются 16 аэродромов арктической зоны. Среди них есть объекты в Салехарде, Архангельске, Нарьян-Маре и Воркуте.