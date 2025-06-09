Как легализация гостевых домов изменит туризм в Приморье

Приморский край станет одним из участников масштабного федерального эксперимента по легализации гостевых домов, который стартует 1 сентября 2025 года. Указ о запуске пилотного проекта, охватывающего 17 регионов и федеральную территорию Сириус, подписан президентом Владимиром Путиным. До конца 2027 года тысячи частных мини-отелей Приморья получат шанс войти в правовое поле, повысив безопасность туристов и пополнив бюджет. Что означает эта «амнистия» для края, десятилетиями страдавшего от неконтролируемого сектора размещения, разбирался «ФедералПресс».

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«Проблема нелегального размещения в Приморье стоит особенно остро, особенно на прибрежных территориях, где гостевые дома годами существовали вне закона», – говорит министр туризма Приморского края Наталья Набойченко.

По ее словам, участие в эксперименте даст владельцам шанс адаптироваться к новым требованиям, работать прозрачно и получить господдержку.

Легализация: выход из серой зоны

По сути, легализация означает признание государством деятельности владельцев частных домов, сдающих комнаты туристам. До сих пор такой бизнес существовал в «серой зоне»: действовал запрет на гостиничные услуги без свидетельства о категории, которое индивидуальные жилые дома получить не могли.

Новый закон вводит специальный правовой статус «гостевой дом» – это индивидуальный жилой дом (или его часть), где комнаты сдаются для временного проживания с оказанием сопутствующих услуг. Легализация требует от владельцев:

Регистрации в реестре: внесения в единый перечень классифицированных средств размещения для получения уникального ID-номера.

Соответствия стандартам: обязательного наличия резервных систем (дизель-генератор, бойлер) для гарантии наличия света и горячей воды.

Прозрачности: указания ID-номера и ссылки на запись в реестре во всех рекламных материалах (с 1 января 2026 г.).

Юридической чистоты: дом должен находиться на земле населенных пунктов с разрешенным ИЖС, ЛПХ или садоводством, принадлежать физлицу и не быть самостроем, подлежащим сносу.

Что это значит для Приморья

Для края, где береговая линия усыпана частными домиками для отдыхающих, эксперимент – шанс решить системные проблемы:

Безопасность туристов: защита от обмана (несоответствие фото/реальности) и гарантия минимальных удобств. Налоговые поступления: вывод сектора из тени пополнит бюджеты всех уровней. Конкурентная среда: создание равных условий для всех игроков рынка размещения, борьба с недобросовестными практиками. Рост турпотока и доверия: легализация повысит привлекательность региона. Уже сегодня Дальний Восток демонстрирует рост: 6,5 млн туристов в 2024 г. (+5 % к 2023 г.), а доходы средств размещения выросли на 30 %. Приморье входит в топ-30 национального туристического рейтинга, и легализация частного сектора укрепит его позиции. Развитие малого бизнеса: предоставление владельцам четких правил игры и доступа к поддержке стимулирует развитие сельского и прибрежного туризма.

Какие перспективы

Эксперты единодушны: эксперимент назрел. Как отмечает Сангаджи Тарбаев, председатель комитета ГД по туризму, гостевые дома – ключевой вариант бюджетного размещения, закрывающий растущий спрос в условиях туристического бума.

Депутат Надежда Школкина напоминает о богатой истории такого размещения в России, но подчеркивает необходимость наведения порядка для защиты прав отдыхающих и соседей.

Сергей Алтухов видит в эксперименте баланс между комфортом гостей, снижением административной нагрузки на бизнес и адаптацией правил под региональную специфику. Успех пилота в Приморье и других участниках может привести к его распространению на всю страну, открыв новые возможности для малых городов и сельских территорий.

Легализация гостевых домов в Приморье – не просто формальность. Это стратегический шаг к цивилизованному туризму, где комфорт и безопасность гостя, справедливая конкуренция и пополнение бюджета перестанут быть взаимоисключающими понятиями. От успеха эксперимента зависит, станет ли «дикое» побережье Приморья образцом качественного и доступного отдыха.

Напомним, ранее экс-первый заместитель министра туризма Приморского края Арсений Крепский в интервью «ФедералПресс» рассказал, почему отдых в Приморье дорогой. Он отметил, что на цену влияют сразу несколько факторов.