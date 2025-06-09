Москвичи стали чаще ездить на такси в Сочи и Крым

В соцсетях утверждают, что в этом году резко вырос интерес к поездкам на такси в Крым и Сочи. Едут в основном из Москвы и Подмосковья те, кто боится самолетов. И поездов заодно. Мы проверили – перевозчики подтверждают, что клиентов стало значительно больше.

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«Очень много желающих, – рассказали TourDom.ru в одной из компаний, оказывающих подобные услуги. – На этой неделе еще поспокойнее, а на поездки после праздников большой спрос».

Другие перевозчики тоже заметили тенденцию, некоторые даже утверждают, что количество интересующихся увеличилось примерно в полтора раза, а реальных заказов – на треть.

Они объясняют ситуацию транспортными проблемами: на поезда купить билеты достаточно сложно, а ехать долго, на самолете – дорого. Да и, например, в Симферополь, Анапу или Геленджик сейчас не летают. Некоторые боятся путешествовать и по воздуху, и по железной дороге. Можно, конечно, поехать на автобусе. Но путь займет более суток. На машине быстрее и комфортнее. При этом личный автомобиль есть не у всех, да и далеко не каждый готов провести много часов за рулем на незнакомых дорогах, а потом посвятить час отпуска поискам парковки. Тут-то и может пригодиться трансфер. Если денег не жалко. В этом году, учитывая возросший интерес, перевозчики уже подняли цены примерно на 10–12%.

Стоимость машины в тарифе «стандарт» – это небольшие автомобили типа KIA RIO или Volkswagen Polo – на маршруте Москва – Ялта начинается от 35 тыс. руб.; в «комфорте» (как правило, это Skoda Octavia, Ford Focus и их одноклассники) – от 44 тыс. Автомобили бизнес-класса (Toyota Camry, KIA K5 и так далее) предлагают в среднем по 100 тыс. руб. в одну сторону, но можно найти и за 70 тыс. Для компаний предлагают минивэны – их стоимость начинается от 60 тыс. руб., в зависимости от максимально допустимого числа пассажиров.

Поездка из Москвы в Сочи обойдется чуть дешевле, так как расстояние меньше. Так, тариф «стандарт» начинается от 33 тыс., «комфорт» – от 40 тыс., «бизнес» – около 100 тыс., минивэны – от 60 тыс. руб. За трансфер в Геленджик придется заплатить еще меньше – он ближе к столице на 100 км.

А вот везти туристов в Абхазию готовы не все трансферные компании – говорят, что за Сочи начинаются пробки, водители не соглашаются стоять в них часами на жаре. Конечно, в затор можно попасть и перед Крымским мостом, и на отрезке Джубга – Сочи. Чтобы этого избежать, туристам советуют выезжать из Москвы рано утром, тогда к проблемным участкам они доберутся к ночи, когда движение уже не столь интенсивное.

Кстати, нужно учитывать, что большая часть пути к Черноморскому побережью будет пролегать по платным трассам. Поэтому пассажиры должны будут доплатить к стоимости автомобиля еще 6–7 тыс. руб. в зависимости от маршрута. Необходимо заранее уточнять, есть ли кондиционер, так как некоторые компании гарантируют эту опцию только на тарифах «комфорт» и выше. Также придется заранее согласовать количество пассажиров – как правило, все автомобили, кроме минивэна, подразумевают нахождение в салоне трех человек, кроме водителя. И нужно понимать риски столь долгой поездки – например, то, что всю дорогу – а это, к слову, часов 16 до Сочи или 18 до Ялты – за рулем будет находится один человек, сменщик не предусмотрен.

Ранее TourDom.ru писал, что туристы ночуют на вокзале, чтобы купить билеты на поезд в Крым.