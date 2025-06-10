Названы лучшие бюджетные направления для туризма в России

Бурятия попала в десятку наиболее привлекательных регионов России для недорогого отдыха. Средняя стоимость гостиничного номера в республике составляет примерно 6,5 тысяч рублей за ночь.

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Лидером рейтинга бюджетных направлений стала Вологодская область, где туристы платят около 5,2 тысяч рублей за номер в сутки. Также в списке оказались Саратовская область (6 010 руб.), Пермский край (6 250 руб.), Красноярский край (6 340 руб.), Смоленская область (6 460 руб.), Волгоградская область (6 475 руб.) и Свердловская область (6 600 руб.).

По словам экспертов, регионы, вошедшие в топ-10, привлекают путешественников разнообразием культурных традиций, живописной природой и богатым историко-культурным наследием.

Глава Бурятии Алексей Цыденов ранее заявил, что республика рассчитывает увеличить число туристов на 10% к 2025 году. Уже в 2024 году число иностранных путешественников выросло почти на 20%, главным образом за счёт туристов из Китая, Монголии, Южной Кореи и стран Европы.

Напомним, что курорты Краснодарского края возглавили рейтинг популярных направлений. Укажем, что эксперт по туризму Котляр назвала недорогие направления для летнего отдыха.