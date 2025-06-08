Во Внуково изменили расписание рейсов

Кровля московского аэропорта Внуково была повреждена из-за сильного ливня, града и шквалистого ветра. На фоне непогоды произошли изменения в расписании некоторых рейсов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

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«В связи с неблагоприятными погодными условиями, включая сильный ливень, град и шквалистый ветер, в аэропорту Внуково произошли повреждения кровли, что привело к подтоплению внутри терминала. <…> В расписание некоторых рейсов внесены изменения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сейчас задействованы все возможные ресурсы для устранения последствий непогоды и минимизации влияния на вылеты рейсов.