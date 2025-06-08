Названы самые рыбные места Челябинской области

Рыбаки Челябинской области хвастаются большим уловом карася, леща и средних щук. Где вероятность поймать трофей выше и с каких озер челябинцы уезжают с рекордным количеством рыбы — рассказывает URA.RU.

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Ловля карася

Самым богатым карасями озером оказалось Уелги. Оттуда рыбаки возвращаются с ведрами, полными улова. Один из челябинцев похвастался, что за одну вылазку удалось выловить 17 килограммов рыбы. Другие рассказывают, как за шесть часов на двоих получили семь килограммов карася. Мясистыми экземплярами в этом году прославились озера Карагайкуль, Треустан и Калды. На последнем можно выловить рыбу весом в полтора и более килограмма.

Караси, по отзывам челябинцев, также хорошо ловятся на озерах Песчаное и Узункуль. Экземпляры небольшим весом активно вылавливают на озерах Шелюгино и Селезян.

Ловля щуки

Трофейных щук с начала потепления в отчетах челябинцев не было, однако рыбаки активно хвастаются увесистыми экземплярами. Большое количество хищной рыбы весом в пару килограммов удается поймать на реках Миасс и Урал. Хороший улов может получится и на реках Гумбейка и Мисяш, а также Аргазинском водохранилище.

Ловля окуня

Аргазинское водохранилище, реки Урал и Миасс также славятся хорошим уловом окуня. Там этот вид рыбы удается поймать достаточно крупных размеров. Уловом хвастаются и с озера Тургояк, однако экземпляры там мелкие.

Ловля карпа

Отчетов с карпами в начале лета 2025 года крайне мало. Среди челябинских водоемов наибольшие шансы у рыбаков есть на реках Юрюзань и Урал. Средние особи водятся также на озере Яу-Балык.

Ловля леща

Лещом богаты озера Синара и Большой Еланчик. Неплохой улов рыбаки обнаружили также на Аргазинском и Шершневском водохранилищах и озере Тургояк. Рыбалка на реке Юрюзань может быть и неудачной — там удается выловить как мясистых карпов, так и совсем маленьких. В реке Миасс при этом водятся достаточно крупные особи.