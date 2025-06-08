«Все для людей». Чем Карелия привлекает туристов

105 лет назад была образована Карелия. Каждый год республику посещают больше миллиона туристов со всего мира. Все хотят увидеть жемчужину Русского Севера: голубые озера, мраморные каньоны, водопады. За пять лет турпоток в Карелию планируют увеличить в 10 раз. О самых красивых местах рассказывает корреспондент «МИР 24 Сергей Поляков.

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Карелия земля лесов, озер и водопадов. Край, где вековые монастыри рядом с современными городами. Стратегически важный регион нашей страны: здесь проходит самая протяженная граница с Евросоюзом и находятся крупные запасы природных ресурсов.

В Карелии можно перенестись в прошлое. В XIX век увезет ретро-поезд на паровозной тяге. Еще пару шагов, и ты уже в горном парке Рускеала. Визитная карточка республики. В 2000 годах на месте старых затопленных мраморных карьеров стали строить туристический парк. Протяженность карьера с севера на юг 460 метров. Каменоломни начали разрабатывать еще при Екатерине Великой. Мрамор Рускеалы использовался для строительства Исаакиевского собора и Эрмитажа. Уникальные подводные озера и пещеры, где всегда ноль градусов, играет классическая музыка.

«Итальянский карьер. Там можно сделать красивые фото, нравится дамам. И подземное озеро. Тут очень красиво звучит музыка», — поделился турист из Санкт-Петербурга, Сергей.

Увидеть жемчужину Русского Севера приезжают туристы со всей России. Больше миллиона в год.

«С января по апрель этого года в Карелию приехало уже 256 тысяч туристов, и прирост составил по отношению к прошлому году за тот же период 25%. Мы из года в год наблюдаем большой интерес жителей нашей страны и иностранных туристов к нашему региону», — Олег Ермолаев, заместитель премьер-министра правительства Карелии по вопросам экономики.

В Карелии несколько объектов под охраной ЮНЕСКО. Беломорские и онежские петроглифы, архитектурной ансамбль Кижи.

«Красота природы. Все чисто и красиво. И все для людей», — Татьяна, турист из Белгородской области.

Когда-то здесь было 12 деревень, в которых жили зажиточные северные крестьяне. Именно они построили эти храмы. 22 деревянных купола: церковь Преображения Господня сердце заповедника. Сейчас это последний сохранившийся в мире деревянный многоглавый храм.