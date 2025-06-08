Как выбрать санаторий для отдыха

В России работают около 1,74 тысячи здравниц — санатории, профилактории, грязелечебницы, бальнеологические лечебницы и так далее. Минздрав обновил порядок организации санаторно-курортного лечения. Кому положено бесплатная путевка, какие документы нужно собрать для санаторного отдыха и как без происшествий добраться до курорта на поезде, узнала «Парламентская газета».

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Без противопоказаний

Новый порядок организации санаторно-курортного лечения, утвержденный приказом Минздрава, вступит в силу 1 сентября 2025 года. Он заменит документ от 2016 года. Так, в новом порядке из стандартов оснащения организаций исключили позиции «по требованию», например, бассейн или аппарат для подогрева грязи в детских санаториях.

По документу, курортное лечение предоставят при наличии медпоказаний и отсутствии противопоказаний. Соответствующую справку выдаст лечащий врач после оценки объективного состояния здоровья человека, данных обследования и лечения со сроком давности не более месяца.

Для поездки в санаторий понадобятся путевка, санаторно-курортная карта, документ, удостоверяющий личность, полис ОМС и СНИЛС, если они есть, а для детей еще и справка об отсутствии контактов с больными инфекционными заболеваниями.

Врач в санатории в течение дня после прибытия пациента проведет осмотр, составит индивидуальную программу лечения и оформит медкарту. Индивидуальная программа содержит режим дня, назначенное лечебное питание, консультации врачей-специалистов по медицинским показаниям. В программу могут войти природные лечебные ресурсы, например, минеральные воды, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, лечебный климат, а также физиотерапия, лечебная физкультура, массаж, мануальная терапия, психотерапия, рефлексотерапия.

Купить заранее

На бесплатную путевку в санаторий имеют право участники Великой Отечественной войны, инвалиды, дети-инвалиды и некоторые другие категории россиян. Пенсионеры не входят в федеральный перечень льготников, но могут получить бесплатное лечение по региональному законодательству.

Конечно, путевку в санаторий можно купить. Из-за популярности такого отдыха покупкой лучше озаботиться заранее, посоветовал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. Глубина бронирования для санаторного отдыха составляет два месяца, и если человек за неделю попытается купить лечение в популярные санатории Кисловодска, то все будет продано. Также при выборе санатория стоит учесть время лечебных программ. За пару-тройку дней получить полноценное лечение просто невозможно.

Фитотерапия и скандинавская ходьба

Важный фактор при выборе здравницы — направление лечебных программ в зависимости от потребности курортника. В санаториях можно избавиться от стресса, подлечить сердце, желудок и суставы, пройти обследования, косметологические процедуры и так далее.

В России работает государственный реестр курортного фонда, доступный для ознакомления всем желающим. Ресурс предлагает поиск нужного санатория среди 1008 проверенных организаций. При поиске здравницы необходимо ввести свое основное и сопутствующее заболевания, желаемый регион, ценовую категорию. Можно поставить фильтр на санатории с минеральными водами или лечебной грязью, шведским столом, выбрать желаемые методы лечения и категорию номера.

Путевка на 12 дней в санатории Кавминвод или Краснодарского края в среднем обойдется в 60-90 тысяч рублей на человека. В стоимость войдут питание и лечение, дорогу до места придется оплатить отдельно.

Подробные программы и условия проживания можно найти на сайтах самих здравниц. Так, санаторий в Крыму предлагает программу лечения ЛОР-органов. В нее могут войти диетотерапия, дарсонваль, электрофорез с лекарственными препаратами, массаж шейно-воротниковой зоны, ароматические ванны, ингаляции, спелеотерапия, фитотерапия, дыхательная ЛФК, скандинавская ходьба, утренняя гимнастика и так далее.