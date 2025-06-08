Известный путешественник посоветовал место в России, куда стоит поехать летом

Известный путешественник Евгений Ковалевский, руководитель кругосветной экспедиции "По пути русских кругосветных мореплавателей" (Russian Ocean Way), посоветовал туристам ехать на Алтай летом 2025 года. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

"Идеальное место [куда можно] поехать путешествовать - на Алтай. Прекрасный Чуйский тракт, Катунь - красавица, другие реки Алтая. Куча кафе, куча мест, где можно остановиться - есть на любой вкус. <…> Я думаю, что Алтай для сибиряков - это идеально. Ну из Москвы долететь надо", - сообщил Ковалевский.

Он добавил, что инфраструктура на Алтае позволяет остановиться в местах размещения, доступных в разной ценовой категории, - от комфортабельных отелей до палаточных кемпингов. Также, по его словам, любое путешествие должно иметь определенную цель, чтобы стать незабываемым.

"На мой взгляд, нужно ставить какую-то задачу или цель - я еду туда, потому что там какой-то необычный памятник или я иду туда, потому что там было значимое событие. Это соприкосновение с историческими корнями или какая-то история", - сказал он.

В пример он привел село Сростки в Алтайском крае, где родился известный киноактер, кинорежиссер, сценарист и писатель Василий Шукшин. По словам Ковалевского, большое количество людей с трепетом относятся к творческому пути Шукшина. Так, приехав в его родное село, удастся окунуться в атмосферу того времени, когда он был еще молодым.

О кругосветке

Евгений Ковалевский (Томск) является руководителем кругосветной экспедиции "По пути русских кругосветных мореплавателей". Он и капитан экспедиции Станислав Березкин (Новосибирск) начали путешествие, проходящее под эгидой Томского отделения Русского географического общества, 1 июля 2021 года из Кронштадта. В начале сентября 2023 года недалеко от Австралии на катамаран напали акулы. Экипаж спасли, но участники кругосветки остались без судна и оборудования. В Австралии один из меценатов предоставил мореплавателям твердокорпусный парусник, на котором они и завершили путешествие 6 ноября 2024 года в Кронштадте.