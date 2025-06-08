Почему в Калининградской области пока лучше не заходить в море

В Калининградской области 1 июня начался купальный сезон, но вода в Балтийском море пока не очень теплая. Температура у побережья колеблется от +11 до +16 °C. Власти усиливают транспортное сообщение с курортами, а прокуратура проверяет безопасность пляжей. Что ждет туристов на море в летние выходные – в материале «ФедералПресс».

© РИА "ФедералПресс"

Прогрелось ли море в Калининградской области

Несмотря на календарное лето, Балтийское море в Калининградской области пока не спешит прогреваться. По спутниковым данным, температура воды у северного побережья (Зеленоградский район) составляет всего +13...+14 °C, а у западного (Балтийск, Янтарный) – чуть выше +15 °C. Контактные измерения национального парка «Куршская коса» подтверждают: в море +11 °C, зато в Куршском заливе +16 °C, сообщают в группе «Погода и метеоявления в Калининградской области» в соцсети «ВКонтакте».

Эксперты напоминают, что комфортной для купания считается вода температурой от +22 °C, но многие местные жители и туристы начинают заходить в море уже при +18. Пока же спасатели советуют ограничиться солнечными ваннами или выбирать более теплые заливы.

Что сделали для начала пляжного сезона в Калининградской области

С 7 июня Калининградская железная дорога запускает сдвоенные электропоезда «Ласточка» по маршруту Калининград – Зеленоградск. Вместимость составов увеличится до 772 пассажиров, а интервал движения в выходные составит два часа. Первый рейс отправится в 11:20, последний – в 17:23. Это решение связано с традиционным летним наплывом отдыхающих.

Для тех, кто планирует отдых в Светлогорске, введены дополнительные рейсы через Переславское: ежедневно со станции Светлогорск-2 поезда будут отправляться в 11:14 и 22:40. Также по выходным с Южного вокзала добавится рейс в 21:06.

Какие нарушения нашли на калининградских пляжах

Светлогорская межрайонная прокуратура провела проверку пляжей в Светлогорске, Пионерском и Янтарном и обнаружила нарушения.

Нет спасательного оборудования (кругов, вышек, медпунктов).

Не размещены запрещающие знаки в опасных зонах.

Детские купальни не оборудованы по нормам.

Надзорное ведомство уже потребовало устранить недостатки. Если этого не сделать, некоторые пляжи могут закрыть.

Как погода влияет на старт пляжного сезона

Первые летние выходные в регионе будут теплыми, но дождливыми. Калининградская область останется в зоне циклонической ложбины, что принесет ливни, грозы и порывистый ветер. Днем будет до +23 градусов, ночью около +12. Метеорологи предупреждают, что из-за неустойчивой воздушной массы возможны грозы, может усилиться ветер.

Пляжный сезон в Калининградской области открыт, но массового купания пока не будет. Главное – соблюдать безопасность и следить за погодой. А море, как обещают синоптики, прогреется чуть позже.

Рекомендуем также прочитать на «ФедералПресс» о том, когда в Калининградской области можно будет безопасно купаться.