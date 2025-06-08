Холод и опасные пляжи: почему в Калининградской области пока лучше не заходить в море
В Калининградской области 1 июня начался купальный сезон, но вода в Балтийском море пока не очень теплая. Температура у побережья колеблется от +11 до +16 °C. Власти усиливают транспортное сообщение с курортами, а прокуратура проверяет безопасность пляжей. Что ждет туристов на море в летние выходные – в материале «ФедералПресс».
Прогрелось ли море в Калининградской области
Несмотря на календарное лето, Балтийское море в Калининградской области пока не спешит прогреваться. По спутниковым данным, температура воды у северного побережья (Зеленоградский район) составляет всего +13...+14 °C, а у западного (Балтийск, Янтарный) – чуть выше +15 °C. Контактные измерения национального парка «Куршская коса» подтверждают: в море +11 °C, зато в Куршском заливе +16 °C, сообщают в группе «Погода и метеоявления в Калининградской области» в соцсети «ВКонтакте».
Эксперты напоминают, что комфортной для купания считается вода температурой от +22 °C, но многие местные жители и туристы начинают заходить в море уже при +18. Пока же спасатели советуют ограничиться солнечными ваннами или выбирать более теплые заливы.
Что сделали для начала пляжного сезона в Калининградской области
С 7 июня Калининградская железная дорога запускает сдвоенные электропоезда «Ласточка» по маршруту Калининград – Зеленоградск. Вместимость составов увеличится до 772 пассажиров, а интервал движения в выходные составит два часа. Первый рейс отправится в 11:20, последний – в 17:23. Это решение связано с традиционным летним наплывом отдыхающих.
Для тех, кто планирует отдых в Светлогорске, введены дополнительные рейсы через Переславское: ежедневно со станции Светлогорск-2 поезда будут отправляться в 11:14 и 22:40. Также по выходным с Южного вокзала добавится рейс в 21:06.
Какие нарушения нашли на калининградских пляжах
Светлогорская межрайонная прокуратура провела проверку пляжей в Светлогорске, Пионерском и Янтарном и обнаружила нарушения.
- Нет спасательного оборудования (кругов, вышек, медпунктов).
- Не размещены запрещающие знаки в опасных зонах.
- Детские купальни не оборудованы по нормам.
Надзорное ведомство уже потребовало устранить недостатки. Если этого не сделать, некоторые пляжи могут закрыть.
Как погода влияет на старт пляжного сезона
Первые летние выходные в регионе будут теплыми, но дождливыми. Калининградская область останется в зоне циклонической ложбины, что принесет ливни, грозы и порывистый ветер. Днем будет до +23 градусов, ночью около +12. Метеорологи предупреждают, что из-за неустойчивой воздушной массы возможны грозы, может усилиться ветер.
Пляжный сезон в Калининградской области открыт, но массового купания пока не будет. Главное – соблюдать безопасность и следить за погодой. А море, как обещают синоптики, прогреется чуть позже.
Рекомендуем также прочитать на «ФедералПресс» о том, когда в Калининградской области можно будет безопасно купаться.