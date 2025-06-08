На трассе в Крыму откроют первый комплекс для автодомов

Открытие первого в Крыму специализированного комплекса, где туристы смогут не только заправить дома на колесах бензином, но и восполнить запасы воды и электричества, планируется до конца текущего месяца, сообщил ТАСС министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

"У нас три четверти потока приходится на автотуризм, и сейчас прилагаются значительные усилия, чтобы модернизировать, развивать инфраструктуру для них. И вскоре мы готовимся открыть первый автозаправочный комплекс для автодомов: с заправкой, чистой водой, сливом канализации, возможностью получить электроэнергию. Сейчас завершаются последние детали", - рассказал он, уточнив, что открытие планируется до конца июня.

Собеседник агентства добавил, что комплекс появится на трассе "Таврида" неподалеку от Крымского моста - там, где от магистрали расходятся дороги к Черному и Азовскому морям.

"Это пилотный проект, но в будущем мы ожидаем, что он пойдет в серию с тем, чтобы насытить Республику Крым такими объектами", - отметил министр.

По его данным, в целом на полуострове уже успешно функционируют иные объекты для автотуристов, которые могут подойти и путешественникам с домами на колесах - например, более 20 автокемпингов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что туристический поток в Республику Крым в 2024 году составил 6,06 млн человек, что на 16% больше, чем в 2023 году. Большая часть отдыхающих прибыла на полуостров через Крымский мост на автобусах и автомобилях - 6%, а также на поездах - 26%; 11% добрались через Донбасс и Новороссию. При этом весной этого года бронирование мест в Крыму на лето на 30% превысило прошлогодние показатели. К 2030 году, как ожидают власти региона, турпоток может увеличиться до 10 млн человек.