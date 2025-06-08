Как Марий Эл наращивает туристический потенциал

Марий Эл держит туристическую марку: высокие места в федеральных рейтингах, необычные культурные достижения и уникальные туристические возможности делают республику заметным игроком на карте России. Второе место по посещаемости театров, включение в топ-10 городов для селфи, замки и «европейские» кварталы в Йошкар-Оле привлекают гостей. В прошлом году Марий Эл посетили 1,2 млн туристов и экскурсантов. По прогнозам, в этом году турпоток вырастет до 1,3 млн человек. Чем еще удивляет регион, читайте в материале «ФедералПресс».

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Конкуренция с другими регионами

«Здоровая конкуренция среди регионов способствует развитию экономики, увеличению количества рабочих мест, росту объема и качества услуг, развитию предпринимательства. Марий Эл неоднократно занимала и занимает высокие позиции в федеральных рейтингах», – рассказали «ФедералПресс» в администрации главы республики.

В качестве подтверждения этому можно привести несколько показательных примеров. По данным на июль прошлого года, Марий Эл, включая Йошкар-Олу, заняла второе место в стране по посещаемости театров, опередив Москву. Интересный факт – в республике есть, пожалуй, единственный в России министр, который одновременно также служит артистом балета и является худруком местного театры оперы и балета.

Кроме того, столица республики входит в топ-10 городов для селфи по результатам социологических опросов. Свое место у Йошкар-Олы есть даже в туристическом рейтинге «импортозамещающих» городов.

Уникальные туристические предложения

Республика предлагает направления для отдыха, которые выделяют ее на фоне других регионов.

Этнографический туризм

Марий Эл – регион с богатым культурным наследием, где проживают мари, русские, татары и другие народы. Туристы могут познакомиться с традициями мари, которых называют «последними язычниками Европы», а также с местной кухней и ремеслами.

Экотуризм и природные ресурсы

На территории республики расположены:

заповедник «Большая Кокшага»;

национальный парк «Марий Чодра»;

ботанический сад ПГТУ.

Это делает регион привлекательным для любителей активного отдыха и экологических маршрутов.

Архитектурные достопримечательности

Замок Шереметева, который называют «Жемчужина Поволжья».

Уникальные динамические скульптуры в Йошкар-Оле – «Явление иконы Божией Матери «Троеручица», «Вход Господень в Иерусалим».

Йошкар-Ола в своем облике сочетает разные архитектурные стили: дома, построенные по мотивам бельгийского города Брюгге, Амстердама, Венеции, Москвы и Санкт-Петербурга.

Республика предлагает направления для отдыха, которые выделяют ее на фоне других регионов

Стратегии привлечения туристов

Министерство туризма Республики Марий Эл реализует комплекс мер для повышения привлекательности региона.

Развитие инфраструктуры

В 2024 году введены в эксплуатацию новые коллективные средства размещения, включая гостиницы категории «четыре звезды». В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» создано 60 модульных номеров и открыто здание Туристско-информационного центра (ТИЦ).

Событийный туризм

Ежегодно в республике формируется календарь мероприятий, рассчитанных на широкую аудиторию. Фестивали, выставки и культурные события не только привлекают туристов, но и способствуют увеличению продолжительности их пребывания.

Разнообразие туристических продуктов

Особое внимание уделяется развитию железнодорожного и водного круизного туризма, что особенно актуально благодаря расположению региона на Волге. Также ведется работа по аккредитации экскурсоводов и гидов-переводчиков – для повышения качества сервиса.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, какие фестивали пройдут летом в Марий Эл. Гости и туристы могут окунуться как в музыкальные, так и в гастрономические развлечения.