Арктическая зона России переживает туристический расцвет. По данным Министерства развития Дальнего Востока и Арктики, в 2024 году инвестиции в туристическую инфраструктуру региона превысили 25 миллиардов рублей. Ожидается, что это привлечет туристов. Но что интересного может предложить путешественнику Северный полюс?

Роман Ершов, начальник Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, — полярник с солидным стажем. Он признается, что суммарно провел в арктических экспедициях более двух лет. Роман рассказал «Вечерней Москве» о том, за чем точно стоит съездить в самый холодный регион нашей страны и во сколько это обойдется.

Надеяться только на себя

— Роман Викторович, Арктика огромная... В каких местах вам довелось побывать?

— Я участвовал в большом количестве научных и туристических экспедиций, благодаря которым мне действительно удалось многое увидеть. Так, много времени я провел в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, часто бывал в районах Новой Земли, Северной Земли, ну и в целом на западном побережье Русской Арктики. Я мог бы про каждое место отдельно рассказать, но это будет очень долго (смеется). Знаете, часто говорят, мол, что там смотреть в Арктике? Один лед везде... Но на самом деле все эти льды разные, каждый из них имеет свою уникальную отличительную черту: где-то скалы и плато, где-то ледники высокие, а где-то они, наоборот, более равнинные. Каждый архипелаг по-своему красив, поэтому все эти места уникальны.

— В каких условиях вы обычно живете, когда оказываетесь на арктическом побережье?

— На островах Высокой Арктики* нет полноценных гостиниц. Сейчас они начинают появляться кое-где, но 10–15 лет назад их вообще не было. Поэтому в первые мои посещения арктического побережья останавливаться приходилось в служебных домах на погранзаставах или полярных станциях в вахтовых поселках. Это жилье, предназначенное для проживания специалистов, не связанных с туризмом. Посторонние люди там большая редкость. В основном туда приезжают профессионалы для того, что заниматься изучением и мониторингом окружающей среды. Поэтому я жил в разных, можно сказать, полуполевых, условиях. Но на сегодняшний день в большинстве мест эти служебные жилые помещения организованы достаточно комфортно, и они полностью автономны. Там организовано автономное электричество, отопление, водоснабжение. Это на 100 процентов автономные модульные дома.

— А с какими трудностями вы сталкивались во время своих экспедиций?

— Большинство трудностей связаны с тем, что там всегда приходится надеяться только на себя и на ту команду, с которой работаешь. И если случается какое-то ЧП, то нужно понимать, что оперативно никакие экстренные службы не приедут и не помогут: там очень большие расстояния. У нас часто отказывала техника, происходили незапланированные встречи с дикими животными — в частности, с белыми медведями, моржами. На одном необитаемом острове белый медведь пришел в лагерь и начал наводить свои порядки: порвал палатку, попытался забраться внутрь, но тут на помощь нам пришла собака, которую мы взяли с собой, чтобы предупреждать нас и отгонять медведей. В Арктике все время нужно соблюдать определенные правила, для того чтобы избежать человеческих жертв. Вездеходная или морская техника может сломаться в дороге или застрять. Как-то мы на одном катере перемещались между двумя островами. Это был катер-амфибия, который может передвигаться не только по воде, но и по суше на самоходном ходу. Мы только-только выехали на берег, а катер взял и сломался! А на этом острове вообще никого нет! За помощью бежать некуда. Решили попытаться его отремонтировать своими силами. Если бы не получилось, то пришлось бы организовывать какую-то очень сложную спасательную операцию. Но, к счастью, нам повезло, катер мы починили и самостоятельно добрались до базы, откуда вышли. Иногда бывают сложности со связью, поскольку даже спутниковая связь там тоже не везде есть. Поэтому люди, которые едут туда в путешествие или по работе, должны быть готовы на 100 процентов к тому, что придется справляться собственными силами.

Сохранить и приумножить

— Вы долгое время занимались национальным парком «Русская Арктика», расположенным на двух полярных архипелагах: Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. А с какой целью он был создан 17 лет назад?

— Цель создания любой особо охраняемой природной территории — сохранение видового разнообразия, сохранение ландшафтов для будущих поколений. Арктические ландшафты — очень ранимые, их необходимо оберегать. Вот именно для этого решением правительства был создан национальный парк. Там можно увидеть удивительный ландшафт Земли Франца-Иосифа. Это такая изюминка Арктики, уникальная территория, больше 80 процентов которой покрыто ледниками. Она чем-то напоминает лунные пейзажи! Попасть туда сложно, да и находиться тоже, но эта фантастическая красота стоит всех этих сложностей. Нигде на земле таких пейзажей больше не увидеть! Там есть огромные птичьи базары, достаточно много морских млекопитающих, можно увидеть белого медведя, китов — гренландского и серого, морских зайцев, моржей — все это удивительное разнообразие редких для нас животных.

Дикарями не получится

— В связи с повышенным интересом к Арктике турагентства сегодня разрабатывают и предлагают туры, стоимость которых начинается от миллиона рублей. А можно туда съездить более экономно, дикарем, например?

— Арктика расположена довольно далеко от любого крупного города, да и инфраструктура там не развита. Потому что, во-первых, ее сложно создавать, а во-вторых — содержать. Отсюда и формируется ценообразование. Сегодня туристам предлагают в основном морские круизы вокруг арктических архипелагов. А для этого нужны либо яхты, либо большие круизные суда или атомные ледоколы. Поэтому такие туры очень дорого стоят. Чтобы пароход сходил, к примеру, из Мурманска или Архангельска до Земли Франца-Иосифа и вернулся обратно — нужно порядка 12–14 дней. Так просто туристов туда не повезут, эти туры никем не субсидируются, поэтому, конечно, вся эта нагрузка ложится на плечи туриста. Но объективности ради замечу, что цены на туры в Антарктиду сопоставимы со стоимостью туров в Арктику. То есть это не особенность нашей страны, а общемировая особенность стоимости путешествий в подобные уникальные труднодоступные места.

— А какую инфраструктуру нужно развивать для того, чтобы снизить стоимость туров в Арктику и облегчить доступ людей к этим уникальным территориям?

— В первую очередь надо развивать воздушный транспорт, поскольку большинство территорий Арктики — морские. Дорогу туда не проложить, поэтому остается либо воздушный транспорт — для него нужны воздушные гавани, либо морской — нужно строить морские пассажирские суда, которые могли бы на регулярной основе возить туристов по северным морям. Можно модернизировать уже существующие гавани в Арктике. Тогда это направление будет доступно для большего числа туристов. А увеличение турпотока снизит себестоимость туров.

Быть готовыми ко всему

— Перечислите свои любимые места, которые вы включили бы обязательно в маршрут по Арктике?

— О, тут одним маршрутом не обойтись! Арктика огромная. Один Кольский полуостров — красивейший маршрут. Но для кого-то даже поездка в Териберку — уже большое приключение. Я считаю, что покорение Арктики нужно начинать с Кольского полуострова с захватом Белого моря. А там можно продолжить: Ненецкий автономный округ, Баренцево море. После чего плавно перейти к Карскому морю, северу Красноярского края, Якутии, Чукотке и Камчатке. Все это абсолютно разные маршруты, каждый из которых очень интересен.

— К чему нужно быть готовыми туристам перед путешествием в Арктику?

— Для начала нужно понимать, что это большое морское приключение. Да, можно приехать в Териберку и не выходить в море. Но это все равно что приехать в Крым и не купаться. Поэтому нужно быть готовым ко всем вытекающим из любых морских путешествий осложнениям. Те люди, что страдают морской болезнью, должны понимать, что если они просто на катере в Териберке выйдут в море посмотреть китов или поймать треску, то обязательно столкнутся с приступом. Ну и экипировка, конечно, должна быть соответствующая. Но если вы едете по путевке на круизном лайнере, то там вас всем обеспечат. А людям с хроническими заболеваниями я бы посоветовал подумать, прежде чем отправляться в Арктику, поскольку места там достаточно труднодоступные и удаленные. И экстренную медицинскую помощь никто не окажет. Да, на судах есть судовые доктора, которые могут помочь в случае чего, но понятно, что речь не идет о высокотехнологичной серьезной помощи.

Не хуже трехзвездочных отелей

— А в каких условиях сегодня живут арктические туристы?

— Если говорить про массовый туризм, то путешественники живут на туристических судах. Сегодняшние пароходы оснащены не хуже 3–4-звездочного отеля. Там есть комфортные каюты, ресторан. На них, как правило, организовывают культурную программу, лекции читают. Поэтому основная масса туристов живет на борту. Ну а вообще сейчас потихонечку начала развиваться и гостиничная инфраструктура. На Кольском полуострове гостиниц уже довольно много. Они есть и вблизи крупных населенных пунктов на Белом море.

— А можно ли приехать самостоятельно и жить в палатке?

— Скорее всего, можно, но человек должен быть подготовлен к местным условиям. Ответственность за себя он будет нести сам. Ему нужно понимать, что регулярных рейсов, которые могли бы его в любой момент ввезти на большую землю, там нет. Зато есть множество ограничений. Например, там много погранзон, где он должен соблюдать пограничный режим. Для этого нужно заранее получить разрешение в пограничной службе ФСБ. Кроме того, там большое количество особо охраняемых природных территорий, где он должен тоже соблюдать режим, принятый на этих территориях. Ну а дальше нужно позаботиться и о том, чтобы не замерзнуть, не утонуть, не заблудиться, не попасться в лапы диким зверям. Как мы помним, Арктика — это большая зона обитания белого медведя, который с удовольствием проверит, как турист устроился в палатке. Поэтому я бы советовал начинать изучение Арктики с организованных туров. Это комфортнее и безопаснее.

Как большой холодильник

— А чем Арктика отличается от Антарктики?

— Я в Антарктике тоже бывал и могу сказать, что спутать их нельзя: разница между Арктикой и Антарктикой четко видна. Во-первых, разное видовое разнообразие: есть виды животных и растений, которые обитают только в Арктике, а есть те, что обитают только в Антарктике. Видовое разнообразие в Арктике больше, а в Антарктике — скуднее. Антарктика, как большой холодильник. Там климат довольно сложный. Но море — хорошая питательная среда, поэтому количество биомассы там большое. А еще Антарктида имеет специфический запах — пахнет курятником из-за того, что там огромное количество птиц и полярных станций, вокруг которых обожают селиться пингвины!

— Если Антарктида пахнет курятником, то чем пахнет Арктика?

— Одного какого-то запаха у Арктики нет, но лично для меня она пахнет романтикой.

ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ ПОЛЯРНЫХ ЗЕМЕЛЬ

Первые попытки выйти на побережье Северного Ледовитого океана русские мореплаватели предприняли еще в XI веке. В Никоновской летописи есть запись о том, что новгородский посадник Улеб совершил морской поход от Северной Двины к «Железным воротам». В XII–XIII веках поморами были исследованы острова Вайгач и Новая Земля, а в конце XV века — острова архипелага Шпицберген и остров Медвежий в Баренцевом море.

В 1499 году в низовьях Печоры был основан Пустозерск — первый русский заполярный город. В 1533 году на мурманском берегу Баренцева моря был основан Трифонов Печенгский монастырь, который стал важным пунктом освоения Арктики. В XVI–XVII веках русскими купцами активно осваивался Мангазейский морской ход, участок Северного морского пути от устья Северной Двины до Тазовской губы в устье Оби.

В 1601 году на реке Таз по царскому указу был построен город Мангазея, который являлся торговым и военным форпостом Русского государства в Арктике.

В 1733–1743 годах российскую Арктику впервые комплексно и масштабно исследовала Великая Северная экспедиция, в работе которой приняли участие Витус Беринг, братья Дмитрий и Харитон Лаптевы, Степан Малыгин, Семен Челюскин. В 1820–1824 годах экспедиция под руководством Фердинанда Врангеля и Федора Матюшкина обследовала побережье Северного Ледовитого океана от устья реки Колымы до Колючинской губы на Чукотке.

В 1930–1940-е годы в СССР велось активное заселение и промышленное освоение Арктики. Были построены арктические порты Игарка, Диксон, Певек, Тикси, основаны такие города, как Нарьян-Мар, Норильск и Воркута. В 1962 году российские мореплаватели впервые покорили Северный полюс. Атомная подводная лодка «Ленинский комсомол» достигла цели, пройдя подо льдами Северного Ледовитого океана.

В 1977 году до Северного полюса впервые в мире в активном надводном плавании дошел атомный ледокол «Арктика». К концу 1980-х годов СCCР стал мировым лидером в изучении и освоении Арктики.

ДОСЬЕ

Роман Викторович Ершов — начальник ФГБУ «Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Родился в 1982 году в Вельске. Окончил Архангельский технический университет (САФУ). По первой специальности — инженер лесного и лесопаркового хозяйства. По второму — юрист. Кандидат биологических наук, с 2018 года — начальник Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета, первый директор национального парка «Русская Арктика» (2011–2016 гг.).

* Высокая Арктика — регион Арктики, покрытый преимущественно арктическими пустынями, в противоположность Низкой Арктике, покрытой преимущественно тундрами.

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