Въезд в Россию по QR-коду введут для граждан ряда стран

С 30 июня 2025 года для граждан государств, которым разрешен безвизовый въезд на территорию России, станет обязательной электронная регистрация через мобильное приложение «Госуслуги RuID».

Перед планируемой поездкой необходимо будет установить приложение, зарегистрироваться в нем, добавить свою фотографию и заполнить электронную анкету с указанием цели и продолжительности визита. Указанную процедуру требуется выполнить не позднее, чем за 72 часа до момента пересечения границы. Данное требование распространяется на граждан таких стран, как Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан и ряда других.

В исключительных ситуациях, включая серьезное заболевание или кончину близкого родственника, регистрация допустима за 4 часа до въезда, при условии предоставления подтверждающих документов. Электронная регистрация формирует цифровой профиль иностранного гражданина, что упрощает взаимодействие с государственными учреждениями и организациями на территории РФ. Об этом написали «Новые известия».

Разработка приложения «Госуслуги RuID» началась в 2024 году с целью улучшения системы миграционного учета. С помощью данного приложения иностранные граждане смогут в онлайн-режиме уведомлять о своем прибытии, оформлять полис добровольного медицинского страхования (ДМС) и приобретать российскую SIM-карту. В перспективе планируется расширение функционала приложения, добавив возможность подачи заявлений на получение разрешений на трудовую деятельность и продление срока пребывания в стране. Цель нововведения – уменьшение нагрузки на пункты пограничного контроля и повышение эффективности борьбы с нелегальной миграцией.

Стоит учитывать, что наличие QR-кода не требуется для граждан Республики Беларусь, дипломатических работников и членов их семей, детей, не достигших шестилетнего возраста, а также для лиц, въезжающих по визе или имеющих вид на жительство.

Важно помнить, что регистрация через приложение не является гарантией въезда в Россию, поскольку окончательное решение принимается сотрудниками пограничной службы.

Также сообщалось, что Россия расширила список стран, чьи граждане могут воспользоваться электронной визой.