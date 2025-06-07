Путин подписал закон о регулировании невозвратных тарифов в отелях
Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий правительства по утверждению правил предоставления гостиничных услуг, в том числе для регулирования невозвратных тарифов.
Соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.
Изменения вносятся в закон об основах туристской деятельности в России и предусматривают, что Минэкономразвития сможет утверждать правила предоставления гостиничных услуг, включая виды и условия бронирования.
В апреле 2024 года МЭР разработали законопроект, дающий отелям право устанавливать невозвратные тарифы.