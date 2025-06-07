Заммэра рассказала о роли туризма в жизни Москвы

Более 70% москвичей видят ценность туризма для столицы. Каждый рубль, прямо или косвенно вложенный в отрасль, приносит в среднем пять рублей поступлений в бюджет. Эти средства идут на финансирование городских программ, благоустройство, создание новых мест для работы и отдыха, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

© Вести Подмосковья

Рост интереса к путешествиям в Москву позитивно отражается и на развитии местного предпринимательства. Значительная часть расходов гостей приходится на смежные отрасли: гастрономию, торговлю и услуги, развлечения и другие.

«75% жителей столицы считают Москву туристическим городом. Развитие инфраструктуры, ориентированное в первую очередь на москвичей, привлекает и путешественников. Они отмечают уютные общественные пространства и парки, комфортный и доступный транспорт, множество достопримечательностей и насыщенную культурную программу», — рассказала Наталья Сергунина.

В прошлом году столицу посетили 26 млн человек, 23,3 млн из них — жители России. Около 20% турпотока приходится на шесть регионов, производящих четверть валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Это Санкт-Петербург, Татарстан, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Краснодарский край, и Свердловская область.

Активно растет и число приезжающих из-за рубежа, в том числе из Китая, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов. Многие, побывав в Москве однажды, возвращаются снова.

Комфорт и динамичность

«Я люблю ваш город, мои родители тоже летом были в России, им очень понравилось. Много интересных мест, куда можно сходить бесплатно. Понравилось гулять по паркам, музеям и выставкам. Любимые виды экскурсий — на автобусе или на теплоходе. Очень приятные местные жители, часто здороваются с нами», — поделился впечатлениями блогер Чжу Цзяхао, отметивший в российской столице китайский Новый год.

Событийной программе гости уделяют особое внимание. В городе проводятся сезонные фестивали, саммиты, культурные мероприятия, приуроченные к праздникам и памятным датам. Среди них — Московская международная неделя кино, фестивали «Путешествие в Рождество», «Пасхальный дар» «Китайский Новый год в Москве» и «Усадьбы Москвы».

Бразильский фотограф Летиция Ламперт прошлым летом приняла участие в выставке «Большие города в Москве» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Больше всего ей запомнилась дружелюбная атмосфера и многогранность столицы.

«Москвичи очень гостеприимны. Мне нравится, что я могу случайно оказаться на какой-нибудь уличной выставке, просто прогуливаясь. Здесь легко добираться в разные точки. Кроме того, мегаполис отличается интересной архитектурой разных времен и эпох. Я думаю, из-за их сочетания здесь получился запоминающийся ландшафт. Мы можем видеть различные периоды истории, и это создает красивый пейзаж», — заявила Летиция.

Ее коллега — фотограф из Китая Рен Гуан Линь — отметила ухоженность улиц и набережных.

«Мне полюбилась река, протекающая через город. Она придает российской столице динамичность и красоту», — поделилась Рен Гуан Линь.

Филиппинскую гостью Даниэль Аяг впечатлила транспортная инфраструктура столицы.

«Я жила в отеле недалеко от станции «Смоленская» и прекрасно освоила метро, полюбовалась архитектурой «Арбатской», «Киевской», «Белорусской», «Маяковской», «Проспекта Мира» и «Площади Революции». Каждая станция может похвастаться уникальным дизайном. Очень удивило, что некоторые, например «Смоленская», находятся на глубине 50 метров под землей», — рассказала она.

Бразильская студентка Феликс де Куадрос приезжала в Москву в холодное время года после участия во Всемирном фестивале молодежи в «Сириусе». «Заметила, что москвичи много гуляют, несмотря на погоду. Первое, что мне бросилось в глаза, — это большое количество общественных пространств. Есть обустроенные зоны, где можно ездить на велосипеде, бегать, прогуливаться пешком. Сам мегаполис очень чистый и представляет собой отличный пример городской эргономики», — уточнила девушка. Она выразила желание вернуться в столицу летом, чтобы увидеть парки и скверы в зелени.

Насыщенная событийная повестка напрямую влияет на загрузку гостиниц. В период крупных мероприятий прирост превышает среднегодовой показатель на 10 и более процентов. Так, в прошлом году в дни форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в отелях было забронировано порядка 80 процентов номеров, а во время международного форума «Облачные города», посвященного будущему мегаполисов БРИКС, — почти 90%.

«Во время фестиваля «Китайский Новый год в Москве» в отелях нашей группы наблюдалась высокая загрузка. Отклик гостей на красочные мероприятия на улицах Москвы был колоссальный. Новый Арбат, Тверской бульвар, ближайшие к нам локации, подарили настоящий праздник и возможность прикоснуться к другой культуре, не покидая столицу. Наши путешественники были в основном с бизнес-целями в Москве, но, получив в отелях промоматериалы от Мостуризма, с удовольствием провели досуг на фестивале», — уточнила менеджер по рекламе и маркетингу группы отелей Маргарита Семунина.

Сочетание работы и отдыха

«В течение года в столице проходит и множество отраслевых событий. Благодаря этому растет число бизнес-путешественников. Например, в 2024-м в Москве побывали эксперты в сфере кино, моды, дизайна, инноваций и информационных технологий», — рассказала Наталья Сергунина.

Каждый пятый путешественник из российских регионов и каждый восьмой иностранец приезжали в прошлом году в столицу по работе. Увеличение бизнес-аудитории отмечают и многие отельеры.

«Сейчас большая часть гостей — 40 процентов — это люди, приезжающие в столицу в командировку или с другими деловыми целями», — уточнила представитель отеля на северо-западе города Анжела Чащина.

Ее слова подтвердил и директор крупного гостиничного комплекса Денис Моноленко.

«У нас выросла доля гостей из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана и Саудовской Аравии. Чаще всего они прилетают на профильные выставки. Однако многие, заинтересовавшись инфраструктурой Москвы и ее развитием, совмещают бизнес и отдых», — подчеркнул Денис Моноленко.

Предпринимательница Ся Шуан не первый год возит китайских студентов на учебу в Россию, а российских — в Китай. Она уверена, что в Москве есть все возможности для бизнеса, а с местными жителями очень приятно работать. Свое свободное время девушка проводит, гуляя по городу.