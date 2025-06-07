У туристки отказались принять багаж из-за его малого веса

Пассажирка американской авиакомпании Delta Air Lines рассказала на форуме, что у нее отказались принять багаж при регистрации на рейс: он оказался слишком легким. Ее пост быстро стал вирусным в соцсетях.

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Перед вылетом туристка купила несколько объемных сувениров, но практически невесомых. В поездке она была без чемодана, поэтому покупки упаковала в складную дорожную сумку, также сверхлегкую. Однако сотрудник на стойке регистрации предложил взять ее в салон в дополнение к уже имевшейся ручной клади и сумочке.

«Я же не хотела попасть в ситуацию, когда при посадке на рейс у меня будут проблемы из-за трех единиц вещей», – отметила пассажирка.

Сдавать в багажное отделение красивый розовый рюкзачок Hello Kitty она категорически отказалась.

«В нем были все мои ценности – ноутбук, лекарства, наушники и другие аксессуары, необходимые в дороге», – уточнила девушка.

Она также боялась, что столь яркая вещица будет испачкана или порвана. В итоге проблему решили: часть вещей туристка переложила в сумку и в итоге ее вес достиг 3 кг. Впоследствии она пожалела, что отправила туда свой термос.

Пост вызвал массу комментариев. Кто-то позавидовал, что можно путешествовать налегке. Другой удивился: пустые чемоданы, как и дорожные сумки, нередко весят больше 3 кг. Появилось и предположение, что столь малый вес не позволил бы пройти багажу через системы транспортировки в аэропорту.

«Багаж бросают, наваливают друг на друга, и ваша легкая сумка была бы раздавлена, как блин», – отметили в паблике.

Один из туристов привел пример, что у его чемодана было отбито колесо, а внешний вид «ясно показывал, что он был где-то зажат и словно протащен под гольф-каром». По его словам, авиаперевозчик предложил на замену испорченной вещи эквивалент ценой в 20 долларов вместо сотни, за которую та была приобретена.

Ранее TourDom.ru писал, что суд обязал авиакомпанию «Победа» увеличить необоснованно заниженные габариты ручной клади. Перевозчик разрешил бесплатно провозить в салоне одно место размером 4 × 36 × 30 см, что больше похоже на коробку конфет, а не на сумку с личными вещами.