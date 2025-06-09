Жители пожаловались на проблемы туристических мест Владивостока

От жителей Владивостока продолжают поступать жалобы в социальных сетях, в том числе в telegram-чат главы города, на санитарные проблемы туристических мест дальневосточной столицы, которые к началу летнего туристического сезона так и не решили, сообщает ИА DEITA.RU.

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Во дворах исторического квартала «Миллионка», где водят пешеходные экскурсии, до сих пор не провели дератизацию. Крысы бегают по дворам, не боятся людей, изо дня в день их становится больше – мусор не вывозят тоже. Местные жители подозревают, что проблему с мусором, которая приводит и к стремительному росту популяции крыс, порождают коммерсанты, которые не заключают договоры на вывоз отходов с региональным оператором, а подбрасывают их на придомовые площадки накопления ТБО.

В социальных сетях сейчас распространяют видео, снятое, по словам автора, во дворе дома № 4Б по улице Адмирала Фокина. В кадре – стая крыс, суетящихся возле свалки. Причём пакеты и картонные коробки свалены в кучу под заметной надписью «МУСОР НЕ БРОСАТЬ».

Остросоциальной проблемой остаётся отсутствие общественных туалетов в популярных местах отдыха: уборные либо не предусмотрены вовсе, либо они есть, но для них не нашли арендатора, поэтому туалеты закрыты. Отсутствуют уборные на пляжах бухты Щитовой, на набережной Цесаревича, на значительном протяжении «тропы здоровья» вдоль побережья Амурского залива в центре Владивостока (уборные имеются только на площади с музыкальным фонтаном на набережной Спортивной гавани и на Юбилейном пляже, на Эгершельде их уже нет). Есть, но не работают туалеты на сопке Бурачка, набережных Арсеньева и Татарка. На набережной ДВФУ общественные уборные имеются, однако, по отзывам горожан, этот туалет «открыт, но там такое, что лучше не видеть. Местные жители интересуются в чате мэра, в чьём ведении находится этот объект, находящийся в таком состоянии, будто бы он бесхозяйный. (В чате на это заявление уже предложили гражданам самостоятельно решать этот вопрос с администрацией университета, сославшись на то, что уборная находится в её ведении).

Пляжному отдыху в границах Владивостокского городского округа вообще не хватает комфорта и соблюдения санитарных норм. Так, в чат мэра сообщили о несанкционированных сливах отходов в море в районе пляжа на Санаторной. Предположительно это жир и другие отходы, образующиеся в процессе приготовления пищи, которые сбрасывают хозяева точек общественного питания в парке имени Лазо. (Отметим, что де-юре купание в Амурском заливе в районе Санаторной запрещено, местная вода ежегодно не выдерживает проверки Роспотребнадзора. Но с этой точки зрения купаться во Владивостоке можно лишь в одном месте – на Русском острове в бухте Ахлёстышева. Также считается чистой вода у берегов островов Попова и Рейнеке, однако эти пляжи не имеют допуска от МЧС).

В упадке на данный момент находится побережье бухты Лазурной (Шамора). Судя по сообщениям отдыхающих, арендаторы не утруждаются уборкой пляжей. На берегу полно не только бытового мусора после некультурных гостей, но и гниющих водорослей, выброшенных на берег – к их появлению отдыхающие уже не причастны.

Приморье и Владивосток считаются одним из ключевых туристических регионов страны. Край даже включили в пилотный проект по легализации гостевых домов через единый реестр объектов туристической индустрии. В планах администрации Владивостока – нарастить турпоток до пяти миллионов гостей в год.