«Сочи парк» ожидает увеличения турпотока из стран Ближнего Востока

Свыше 5 тыс. гостей из стран Ближнего Востока, а именно из Бахрейна, Ирана, Саудовской Аравии и Кувейта, ожидают в первом в России тематическом парке развлечений "Сочи парк" в период высокого летнего сезона, сообщили ТАСС в пресс-службе парка. Таким образом, поток иностранных туристов вырастет на 67% в сравнении с прошлым годом.

"В стратегии высокого сезона [в "Сочи парке"] в том числе работа с иностранными туристами: контракты на посещение уже заключены с группами из Бахрейна, Ирана, Саудовской Аравии и Кувейта. Прогнозируется, что прирост в этом сегменте составит плюс 67% к прошлому году, а общее число иностранных гостей превысит 5 тыс.", - сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что общий турпоток по итогам всего 2025 года составит 2 млн посетителей. С января по май "Сочи парк" уже принял почти 449 тыс. гостей, рекордную посещаемость зафиксировали 31 мая и 1 июня, в период празднования одиннадцатилетия парка. Тогда мероприятия собрали свыше 19 тыс. человек, что на 7,7% больше прошлогоднего показателя.

"Сочи парк" - первый в России тематический парк развлечений, который входит в топ-25 лучших парков Европы. Он расположен на федеральной территории Сириус и входит в группу компаний "Мантера". В парке работают 24 аттракциона, детские центры, дельфинарий, зоопарк и другие объекты. В 2024 году "Сочи парк" установил рекорд по посещаемости в 2,2 млн человека за все 10 лет своей работы. В 2025 году здесь откроется два новых аттракциона, в строительство которых инвестировали 500 млн рублей.