В каких городах России можно дешевле всего отдохнуть этим летом

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали запросы на билеты и отели и выяснили, куда дешевле отправиться этим летом на отдых. Своими выводами они поделились с RT.

«Среди городов России самым доступным стало путешествие в столицу Чувашии, Чебоксары. Перелёт стоит около 4,4 тыс. рублей, проживание — порядка 3 тыс. рублей в сутки. Здесь вас встретит благоустроенная набережная, панорама на Волгу и величественный монумент «Мать-Покровительница», — рассказали они.

На втором месте — город Киров, авиабилет в который обойдётся в среднем в 4,9 тыс. рублей, а ночь в отеле на двоих — всего в 2,8 тыс. рублей.

«Этот уютный региональный центр с неспешным ритмом жизни, атмосферными улицами и Вятским художественным музеем имени В.М. и А.М. Васнецовых — идеальный выбор для тех, кто ищет покоя и культурных впечатлений», — заверили в сервисе.

Аналитики добавили, что любителям архитектуры стоит задуматься о Ярославле — жемчужине Золотого кольца.

Также недорого, по их словам, можно отдохнуть в Санкт-Петербурге, Архангельске, Пскове, Самаре, Тамбове, Казани и Мурманске.

Из зарубежных направлений аналитики советуют присмотреться к белорусским городам Минск, Могилёв и Гомель, Гюмри в Армении, а также к городам в Узбекистане, в том числе к Бухаре и Ташкенту.

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