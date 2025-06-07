В МЧС разработали новые запреты для отдыхающих на пляжах

Во многих регионах Центральной России официально пляжный сезон открыт 1 июня. А в феврале 2025 года Госдума приняла закон о безопасности на воде. Вслед за этим в МЧС разработали проект приказа с конкретными нормативами, призванными повысить безопасность отдыхающих на пляжах и ледовых переправах. «Парламентская газета» изучила документ.

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Детям — только мелководье

МЧС представило новый проект правил безопасности для пляжей, который серьезно ужесточает требования к отдыху у воды. Среди ключевых нововведений — запрет посещать пляжи с домашними животными, кроме собак-поводырей, ограничение глубины для купания детей и полный запрет пользоваться подручными средствами вроде пластиковых бутылок и канистр для ограждения зон купания.

Одно из самых заметных нововведений касается детей — теперь малышам и тем, кто не умеет плавать, можно плавать только на специально отведенных участках с глубиной не более 1,2 метра. Эти зоны должны быть дополнительно огорожены. При этом использовать в качестве буйков можно только сертифицированные плавучие ограждения.

Купание теперь могут временно запретить не только во время шторма, но и при сильном ветре или течении. Если скорость ветра превышает 7,9 метра в секунду, а волны выше 1,5 метра, на пляже должен появиться красный флаг, означающий полный запрет входить в воду. Желтый флаг предупредит об опасности для детей и тех, кто плохо плавает — его поднимут при ветре 5,5-7,9 метра в секунду и волнах 1,2-1,5 метра.

Новые правила запрещают ночное купание — зоны для плавания должны быть закрыты от заката до рассвета. Также под запретом оказались лодки и гидроциклы в местах для купания — их теперь нельзя даже оставлять в зоне, отведенной для плавания. А перед началом сезона владельцы пляжей обязаны проверить дно на глубине до двух метров — водолазы должны убрать коряги, стекло, камни и другие опасные предметы.

Для посетителей вводят и новые запреты. Нельзя заплывать за буйки, прыгать в воду с неприспособленных сооружений, играть в опасные игры на воде, связанные с подныриванием и захватами. Под запретом и плавание на досках, лежаках и других предметах, не предназначенных для этого. Особое внимание уделено пьяным купальщикам — нахождение в воде в состоянии опьянения прямо запрещено новыми правилами.

Спасатели на страже

Помимо ограничений для отдыхающих, новые правила МЧС детально описывают, как следует оборудовать пляжи и организовывать работу спасательных служб. Каждый пляж теперь должен иметь спасательный пост, который должен быть заметен и оснащен всем необходимым для оперативного реагирования. В минимальный набор входят спасательные круги, шесты длиной не менее трех метров, жилеты, аптечка первой помощи, мегафон и бинокль для наблюдения за акваторией. Инвентарь должен быть промышленного изготовления и сертифицирован.

Спасатели или матросы-спасатели должны дежурить на посту в течение всего времени работы пляжа, даже если купание официально запрещено из-за погодных условий. Их задача — не только оперативно реагировать на ЧП, но и следить за соблюдением правил безопасности. Например, перед началом смены спасатели обязаны проверить дно на участках, отведенных для прыжков в воду, чтобы убедиться в отсутствии опасных предметов.

Для детских лагерей и организованных групп требования еще строже: спасательная лодка должна находиться не далее чем в двух метрах от внешней границы зоны купания, чтобы в случае необходимости быстро добраться до тонущего. Кроме того, в местах, где проводятся уроки плавания, обязательно наличие специального оборудования — досок, поддерживающих поясов и других средств, помогающих в обучении.

Информационные стенды с правилами поведения, схемой пляжа и контактами экстренных служб должны быть размещены на видных местах. Владельцы пляжей обязаны оперативно оповещать отдыхающих об изменениях погодных условий, температуре воды и других факторах, которые могут повлиять на безопасность.

Все это призвано сделать отдых у воды максимально безопасным, но потребуются дополнительные затраты от владельцев пляжных зон. Остается вопрос, как новые правила будут выполняться на диких пляжах, которые формально тоже попадают под действие документа, но фактически никем не контролируются.

Где купаться в Москве и Подмосковье

В столице официально разрешено купание на нескольких оборудованных пляжах. В черте Москвы безопасными для плавания признаны: озеро Белое в Восточном округе, озера Черное и Школьное в Зеленограде, Тропарево в Юго-Западном округе, Мещерское в Западном округе, а также пляжи Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3 на северо-западе города. Эти места соответствуют всем требованиям безопасности и регулярно проверяются Роспотребнадзором.

Для тех, кто хочет поплавать в черте города, есть альтернатива — открытые бассейны. Работают 12 сезонных площадок фестиваля «Лето в Москве» в разных районах — от Алма-Атинской до Теплого Стана. Посещение таких бассейнов доступно по предварительной записи через портал mos.ru, стоимость билета составляет 100-250 рублей.

Нарушителям, решившим искупаться в запрещенных местах, грозит штраф от 2,5 тысячи рублей. Если же купание сопровождается нарушением общественного порядка или происходит в состоянии опьянения, сумма штрафа может увеличиться до 5 тысяч рублей. Власти рекомендуют выбирать для отдыха только официально разрешенные места.

Пока москвичи довольствуются шестью разрешенными пляжами в черте города, Роспотребнадзор признал пригодными для купания 21 пляжную зону в Подмосковье. Вода там соответствует санитарным нормам, а сами пляжи оборудованы всем необходимым для безопасного отдыха.

Среди проверенных мест — живописные озера в Шатуре, Святое и Юбилейное, уютные пруды в Егорьевске, Княжеский пруд «Жукова гора», популярные карьеры Орехово-Зуевского округа — «Амазонка», «Байкал», «Золотые пески». Любители речного отдыха могут отправиться на берега Десны в Челохово или Осетра в Зарайске. Для тех, кто предпочитает комфорт, открыты пляжи санаториев — «Пестово» в Мытищах и «Тихая гавань» в Рузском округе.

Вода в подмосковных водоемах пока прохладная — около +17 градусов, но предстоящие жаркие выходные с температурой до +30 наверняка привлекут к воде множество отдыхающих.