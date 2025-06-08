Маршрут выходного дня: самые интересные усадьбы на юге Подмосковья

Продолжаем знакомить вас с лучшими усадьбами Подмосковья, и, изучив интересные локации на Западе и Северо-Западе от Москвы, отправляемся на Юг и Юго-Запад от МКАД. Здесь нас ждут места, где бывал Александр Пушкин, жил Николай Карамзин, Антон Чехов, В.И. Ленин, Валуевы. Места с уникальной архитектурой, шикарными парками и большой историей, о которой рассказывают многочисленные музеи. Представляем вашему вниманию обзор усадеб Дубровицы, Ивановское, Остафьево, Валуево, Горки, Мелихово и Лопасня-Зачатьевское.

© Quto.ru

Усадьба Дубровицы

История села Дубровицы известна с 1627 года, когда усадьба принадлежала Ивану Морозову. После него владельцами усадьбы Дубровицы были Голицыны, Потемкины, Дмитриевы-Мамоновы. Сейчас здесь можно увидеть главный усадебный дом (изначально построенный в стиле барокко, как и храм, он был перестроен в духе классицизма в начале XIX века, балкон поддерживают шесть колонн), флигели середины XVIII века, конный двор (ворота конного двора – изящная постройка в стиле русской готики), некоторые участки парка и Знаменскую церковь.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Знаменская церковь стала настоящим украшением усадьбы на несколько веков вперёд и является одной из самых необычных церквей, построенных в России. Она была возведена в конце XVII века, а освящена в 1704 году. Необычный храм создан в стиле барокко и украшен множеством скульптур. Купола храма заменяет архитектурная корона. Усадебный парк очень уютный и располагает к прогулкам: он находится на стрелке рек Десна и Пахра.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Как добраться:

От МКАД до усадьбы Дубровицы 22 км пути по Варшавскому шоссе. Поездку можно совместить с прогулкой по Подольску.

© Сссеееррргггеееййй / Wikipedia

© Усадьба "Ивановское"

© Усадьба "Ивановское"

© Александр Долгушин / Усадьба "Ивановское"

© Usadboved / Wikipedia

Усадьба Ивановское Усадьба Ивановское находится в Подольске на берегу реки Пахра. Архитектурный облик усадьбы сложился на рубеже XVIII-XIX веков при Ф. А. Толстом. Сохранились главный дом, обращённый фасадом к реке, два двухэтажных флигеля, объединённых с домом в 1820-х годах, металлическая ограда парадного двора с воротами 1820-х годов, остатки пейзажного парка на берегу Пахры.

© Усадьба "Ивановское"

© DenisMyst2013 / Wikipedia

© Усадьба "Ивановское"

Как добраться:

От МКАД до усадьбы Ивановское 24 км пути по Варшавскому шоссе.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Усадьба Остафьево. Русский Парнас

История усадьбы Остафьево началась в XVII веке. С XVIII века она принадлежала роду князей Вяземских, а потом Шереметевым. В своё время здесь был настоящий литературный центр, где собирались представители Золотого века русской поэзии. В 1804–1816 годы здесь жил и работал Николай Карамзин. Трижды сюда приезжал Александр Пушкин, которому Остафьево обязано своим вторым названием — Русский Парнас.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Сейчас на территории усадьбы располагается музей-заповедник Остафьево-Русский Парнас. Здесь можно познакомиться с историей, погулять, посетить музей, летом – прокатиться на лодке по пруду: архитектурно-парковый ансамбль расположен на территории площадью почти 38 гектаров. Остафьево - один из немногих сохранившихся образцов подмосковной русской усадьбы конца XVIII - начала XIX века.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Как добраться:

От МКАД до усадьбы Остафьево 15 км пути по Варшавскому шоссе. От усадьбы Дубровицы до усадьбы Остафьево 14 км.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Усадьба Валуево

История этой усадьбы связана с дворянским родом Валуевых. После Валуевых ею владели князья Мещерские, граф Пётр Толстой, а в 1770 году имение досталось Алексею Мусину-Пушкину. При нём здесь и был создан основной архитектурный ансамбль, сохранившийся до наших дней: главный дом 1810–1811 годов, соединённый галереями-колоннадами с флигелями 1790-х годов, конный и скотный дворы и пр. На берегу реки Ликова расположен красивый пейзажный липовый парк с каскадом прудов.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

В начале ХХ века имение было национализировано. С 1960 здесь работает клинический санаторий «Валуево», на красивой территории бывшей усадьбы проводятся церемонии бракосочетания. Погулять по усадебному парку можно, купив входной билет в магазине «Свежая выпечка» напротив КПП Санатория.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Как добраться:

От МКАД до усадьбы Валуево около 13 км от МКАД по Калужскому шоссе или Киевскому шоссе. Поездку можно совместить с посещением Троицка.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Усадьба Горки

Первое упоминание об этой усадьбе встречается в середине 16-го века. В разное время усадьбой Горки владели представители старинных дворянских фамилий: Наумовы, Трубецкие, Бекетовы, Дурасовы, Писаревы и др. Тот вид усадьбы, который дошёл и до наших дней, сформировался в начале XIX века благодаря Аграфене Дурасовой. Тогда же вокруг усадьбы был разбит большой сад. В 1909 году усадьбу Горки купила Зинаида Григорьевна Морозова, при Зинаиде ансамбль был реконструирован с стиле неоклассицизма.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

В 1918 году усадьба Горки была национализирована. А в сентябре сюда приехал глава первого советского правительства В. И. Ленин. С мая 1923 года Ленин жил в Горках постоянно, в январе 1924 года Владимир Ильич здесь умер. В 1949 году в усадьбе был открыт мемориальный Дом-музей В.И. Ленина. Сейчас музей-заповедник «Горки Ленинские» – это архитектурный ансамбль усадьбы и других построек, выставочные пространства и большой живописный парк. Усадьба Горки впечатлит вас своим размахом и красотой. Здесь можно посетить Музей В.И. Ленина, Музей «Кабинет и квартира В. И. Ленина в Кремле», Музей крестьянского быта, Музей-усадьбу Горки.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Как добраться:

От МКАД до усадьбы Горки 16 км пути по трассе М-4. Поездку можно совместить с прогулкой по Домодедово.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Усадьба Мелихово

Мелихово — село в Чеховском районе Московской области. С 1892 по 1899 год здесь жил писатель Антон Павлович Чехов. Усадьбу в Мелихово Чехов приобрел как раз в 1892-м и переехал сюда весной вместе с родителями и младшим братом. Усадьба была не в лучшем состоянии, Чеховы привели её в порядок, построили флигель, соорудили несколько хозяйственных построек, разбили сад, огород и пруды. В 1899 году по состоянию здоровья Антону Павловичу пришлось переехать в Ялту, усадьба была продана. В 1940-м году в Мелихове был создан Музей-заповедник А.П. Чехова. Здесь можно погулять по большой и симпатичной территории, посетить экспозицию «Амбулатория», увидеть «Флигель-Чайка» (в этом маленьком домике, построенном самим Чеховым в 1894 году, была написана знаменитая пьеса «Чайка»), посмотреть экспозиции в других зданиях усадьбы.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Как добраться:

От МКАД до Мелихово около 60 километров пути по трассе М-2. Поездку можно совместить с посещением Серпухова или Тарусы.

© Irina.vasileva / Wikipedia

© Правительство Московской области

© Правительство Московской области

Усадьба Лопасня-Зачатьевское

Усадьба Лопасня-Зачатьевское - памятник архитектуры и садово-паркового искусства XVIII – XIX веков, находится на территории города Чехов. Строительство усадебного дома началось в 1770-х годах. Сейчас в нём находится музей, посвящённый истории семейных и дружеских связей владельцев усадьбы Васильчиковых с Пушкиными, Ланскими и Гончаровыми. За главным усадебным домом расположен Городской парк культуры и отдыха. Напротив вы увидите Зачатьевский храм.

© Светлана Парфенова

Как добраться:

От МКАД до усадьбы Лопасня-Зачатьевское 53 км пути по трассе М-2. От усадьбы Мелихово до усадьбы Лопасня-Зачатьевское 15 км.