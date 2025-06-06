Цены на авиабилеты продолжают расти

Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский оценил рост цен на авиабилеты с января по апрель в 7%. Он привел данные по своей группе компаний, но, как отмечают эксперты, такие же показатели наблюдаются и по другим перевозчикам, что соответствует уровню инфляции.

© tourdom.ru

«Это лучше, чем в прошлом году, когда примерно в это же время фиксировался рост цен в 10%, а в пиковый период билеты дорожали на 20–30%», – прокомментировал председатель правления Ассоциации агентов воздушного транспорта Дмитрий Горин.

При этом динамика цен на пике – в июле-августе – соответствует прошлогодней. Например, стоимость перелета из Москвы в Дагестан в июле выросла на 20% по сравнению с прошлым годом (30 тыс. руб. за билет в Махачкалу RT в этом году и 24 тыс. руб. в прошлом), а в Калининград из столицы в августе билеты стали дороже на 33%. А подорожание полетов в Сочи даже привело к падению объемов перевозки на 6–8%.

Цены будут расти и дальше. Этому способствуют глобальные причины, прежде всего наложенные на Россию ограничения, которые делают очень дорогой эксплуатацию воздушных судов и способствуют выбытию флота. Хотя прошлогодний рекорд – авиабилеты в экономклассе к октябрю подорожали на 18% – возможно, достигнут не будет. Например, первое с 2022-го понижение ключевой ставки способно замедлить инфляцию и, соответственно, приостановить рост цен.

Однако, как отметил главред сайта avia.ru Роман Гусаров, сравнивать прогнозы и реальную динамику – дело неблагодарное: