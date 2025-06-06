Туристический потенциал Дагестана представили иностранным дипломатам

Экономический, инвестиционный и туристический потенциал Дагестана представили зарубежным дипломатам. О достижениях и культурно-историческом достоянии региона рассказали министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава республики Сергей Меликов.

На презентации выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, который рассказал о Дагестане как динамично развивающемся субъекте страны.

«В регионе действуют семь индустриальных парков. Выгодное географическое положение открывает возможности для развития инфраструктуры, торговли и логистики, прежде всего в рамках Международного транспортного коридора „Север — Юг“. <> Дагестан славится богатейшим культурно-историческим достоянием. Его природа с завораживающими ландшафтными пейзажами, неповторимой красотой Кавказских гор и теплыми пляжами Каспийского моря поистине уникальна. Гостей республики ждет разнообразие туристических маршрутов, современных горнолыжных курортов, целебных источников», — сказал министр.

Он также отметил развитие международных контактов региона, который поддерживает внешние связи с более чем 60 государствами, прежде всего ближнего зарубежья и Азии.

«Приветствуем нацеленность руководства республики, ее деловых кругов на дальнейшее расширение торговых, инвестиционных, культурно-гуманитарных обменов, проведение на своей территории международных форумов», — подчеркнул глава МИД.

Самый-самый регион

В свою очередь Сергей Меликов заявил, что о Дагестане трудно рассказывать без слова «самый». В частности, это самый южный и самый многонациональный регион России, в котором находятся самое высокогорное в Европе селение Куруш и самый высокий в Европе бархан Сарыкум.

«В нашей республике есть все возможности для путешествий и туризма. На юге, на берегу Каспия, расположен реликтовый лиановый лес. На севере — барханы и дюны до горизонта. На востоке — более 500 км песчаных пляжей с уникальной для парусного спорта розой ветров. А на западе, в горах, пролегает не уступающий знаменитому Колорадскому каньон на бурной реке Сулак», — подчеркнул он.

Меликов также напомнил о выгодном географическом положении Дагестана, налаженности железнодорожного, автомобильного, морского и воздушного сообщения.

«Дальнейшее развитие махачкалинского транспортного узла сегодня стратегически важно для всей страны. Речь идет о грузопотоках из России в Иран, Китай, Индию, другие азиатские и африканские страны», — пояснил он.

Глава Дагестана также отметил туристический потенциал республики.

«Только в прошлом году нас посетили более 2 миллионов гостей. Более 600 тысяч выбрали местом отдыха песчаные берега Каспийского моря. <> Наш край замечателен тем, что здесь можно развивать практически все виды отдыха, в том числе горный, морской, пляжный, гастрономический, экстремальный, а также этно-, агро-, экотуризм», — добавил он.

Выставка проектов и знакомство с культурой

В рамках презентации также представлена экспозиция, демонстрирующая экономические достижения Дагестана, его уникальную природу и самобытную культуру. Здесь можно увидеть проекты в различных отраслях: сельское хозяйство, виноградарство, промышленность, туризм и народные промыслы, транспорт, возобновляемая энергетика.

По данным администрации главы региона, также организована культурная программа. Участников мероприятия ожидают выступления ансамбля «Лезгинка» и знакомство с произведениями Расула Гамзатова. Кроме того, гости могли познакомиться с традиционным бытом горцев и попробовать свежие фрукты, выращенные в Дагестане.

Презентация прошла в культурном центре главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД России. В ней приняли участие представители более 80 стран. Презентацию также посетили заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, зампред Совета Федерации Ильяс Умаханов, председатель Народного собрания РД Заур Аскендеров, председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.