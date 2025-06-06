В Москве покажут футуристичные капсулы для глэмпингов и дома на колесах

Новые удобные дома для автопутешествий и капсульные дома для отелей и глэмпингов, выполненные в стиле футуризма, представят на V Международном форуме «Путешествуй!» в Москве.

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«Десятки российских компаний будут удивлять гостей своими новинками. Собрали лишь малую часть того, что представят на стендах. <> Футуристичные капсульные дома для отелей и глэмпингов, созданные специально для российского климата, покажет „УЛИСС Групп“. Их собирают в Королеве. <>А Kiwi camper покажет стильные туристические автодома из стеклопластика. Их вручную собирают в Тюмени с особым вниманием к дизайну и деталям», — сообщается в туристическом телеграм-канале Минэкономразвития России.

Как уже сообщалось, о курортах Северного Кавказа на форуме расскажут на стенде института развития Кавказ.РФ, который будет стилизован под пуховик.

Форум «Путешествуй!» будет проходить на ВДНХ с 10 по 15 июня и объединит представителей органов власти, туристического бизнеса и экспертов в сфере туризма. В деловую программу включено более 50 мероприятий.