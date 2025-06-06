VK Fest в Сириусе станет первым крупным фестивалем с инклюзивной программой

Фестиваль VK Fest, который пройдет на федеральной территории Сириус 21 июня, станет первым крупным музыкальным событием с инклюзивной программой. Для зрителей с инвалидностью построят специальный подиум у главной сцены мероприятия, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"VK Fest станет первым масштабным музыкальным событием с комплексной инклюзивной программой. В этом году на фестивале в Сириусе будут представлены новые инициативы, которые помогут обеспечить комфорт гостям с инвалидностью и нейроотличиями. У главной сцены VK Fest будет построен специальный подиум для зрителей с инвалидностью. Также на всей территории VK Fest будут предусмотрены дополнительные пандусы и настилы, обеспечивающие свободное перемещение", - сказали в пресс-службе.

На фестивале при поддержке фонда "Открыть мир" впервые представят карту сенсорной безопасности. Она поможет человеку и его сопровождающим понять, где на локации будет меньше сенсорных раздражителей и где гость сможет отдохнуть. Помимо этого, на площадке мероприятия будут дежурить специально обученные сотрудники, при необходимости они окажут гостям помощь и сопровождение.

В 2025 году VK Fest пройдет с 14 июня по 20 июля. Фестиваль объединит Казань, Челябинск, Сириус, Санкт-Петербург и Москву. В 2024 году VK Fest собрал рекордные 205 тыс. человек.