Можно ли заболеть раком, отдыхая на пляжах Анапы

Отельеры Анапы просят власти подтвердить или опровергнуть информацию, что отдых на зараженном мазутом побережье может привести к онкологическим заболеваниям. Тревогой они поделились в открытом письме, опубликованном в телеграм-канале политолога Марата Баширова.

Вопрос возник после комментария научного руководителя института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна о том, что, как передает автор письма, «мазут в Анапе – это канцероген, вызывающий рак, и ехать сюда нельзя»:

«Я прошу власть публично либо подтвердить либо опровергнуть данное заявление».

Виктор Данилов-Данильян действительно в феврале заявил, что концентрация бензопирена на пляжах Анапы в 21,5 раза превышает норму. Вещество малоприятное, может попадать в организм во время купания. Однако об угрозе рака ученый ничего не говорил. Информация об опасной болезни, а также сравнение мазута с химическим оружием, которое американцы применяли во Вьетнаме, появилась позже – с подачи экологов.

«Бензопирен – это один из самых серьезных факторов химического воздействия, провоцирующих онкологию и другие отдаленные последствия. Во Вьетнаме применяли химическое оружие под названием “эйджент орандж”, после чего там множество поколений болеют онкологией, у них рождаются дети с уродствами», – напугал издание НСН эколог Андрей Пешков.

Директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов не видит повода для паники.

«Я знаком с выводами Виктора Ивановича (Данилова-Данильяна. – Ред.). Тогда, в январе, в Анапе отбирали пробы песка, и надо понимать, что когда в него попадает кусочек мазута, моментально превышается концентрация бензопирена. Однако это летучее вещество, и оно уходит довольно быстро», – сказал TourDom.ru эксперт.

Он добавил, что сейчас на пляже неприятного запаха нет, отдыхать можно вполне комфортно, в том числе и детям. Но пока без моря.

По оценке Романа Пукалова, частично анапские пляжи могут открыть уже в июле – в южной части курорта – Сукко, Большой Утриш:

«Туда не занесло тяжелые фракции мазута».

А самая сложная ситуация в Витязево, там последствия экологической катастрофы будут ощущаться дольше всего.

Вопрос про рак – это не все, что волнует анапских отельеров. Как отмечает автор открытого письма, ситуация, сложившаяся после экологической катастрофы, ведет к череде банкротств и массовой безработице – персонал приходится увольнять. Некоторые отели распродают имущество, чтобы дотянуть до следующего сезона:

«Нет новых бронирований, отменяют те, которые сделаны до катастрофы, нет программ поддержки, хотя бы на сохранение коллективов и отсрочки по кредитам и налогам. В ковид реально была поддержка, мы были не одни, это ощущалось. Сейчас чувствуется, что просто не до этого».

Действительно, гостиничный бизнес Анапы оказался в аховой ситуации – не по своей вине, а по причине форс-мажора. И государству следовало бы запустить механизмы поддержки – те же льготные кредиты или «анапский кешбэк (такая идея также обсуждается), чтобы сохранить бизнес. Анапа – это важная точка на карте внутреннего туризма, а он сегодня в приоритете.