Куда поедут отдыхать москвичи на длинных выходных в июне

Помимо Санкт-Петербурга москвичи едут в Волгоград и в города «Золотого кольца России», рассказали опрошенные НСН эксперты.

Санкт-Петербург является ключевым туристическим направлением у москвичей в июне, сказал в эфире НСН депутат Госдумы Алексей Волоцков.

На следующей неделе россиян ожидают длинные выходные - День России в этом году выпадает на четверг, а значит, страна будет отдыхать с 12 по 15 июня. Перед праздником жители столицы раскупили практически все билеты в Санкт-Петербург на ближайшие выходные, отмечает портал «MSK1.ru» Уехать на поезде или улететь на самолете сейчас довольно трудно - немногие оставшиеся билеты разбирают как горячие пирожки. Так же быстро улетают они и в даты проведения ПМЭФ, который пройдет в Петербурге 18–21 июня. Волоцков отметил, что поездка в Волгоград на длинные праздники в июне выйдет дешевле, чем посещение Санкт-Петербурга.

«Для поездки в Питер сейчас самый лучший период: июнь месяц, белые ночи, прогулки по городу допоздна. Это направление всегда в июне месяце является одним из ключевых. Там сейчас проводится много мероприятий, идет экономический форум. Питер наиболее удобен для москвичей, которые хотят воспользоваться четырьмя выходными с минимальными потерями времени на дорогу. Волгоград тоже очень популярен у москвичей на длинных выходных. Полтора часа лёту – и вы в героическом и историческом городе. Волгоград будет дешевле Питера в плане питания, проживания и других активностей. Также на ближайших праздниках популярна Молдавия. Там сейчас теплый, приятный и комфортный сезон. На четыре дня на море из Москвы особо никто не едет», - сказал собеседник НСН.

В свою очередь вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян добавил, что москвичи на длинные выходные также отправятся в города «Золотого кольца России».

«Логистическая и культурная популярность Питера для москвичей является одной из предпочтительных. Но в данном случае я бы сказал, что во многом это связано с экономическим форумом. Помимо Питера, я думаю, что жители Москвы разъедутся по всему «Золотому кольцу». Львиную долю потока получат Подмосковье и ближайшие регионы-сателлит. Это исторически так сложилось. Многие выезжают в дома отдыха, в гостиницы, в гостевые дома. Доступно на два-три дня уехать можно в пределах 200-300 километров», - заключил Мурадян.

Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Колесников заявил НСН, что спрос у иностранцев на путешествия в Россию сократился из-за отсутствия прямых авиарейсов, по той же причине наблюдается и всплеск внутреннего туризма, который замещает международный.