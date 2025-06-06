Хабаровский край готовится к увеличению турпотока

Хабаровский край может ставить цель в увеличении турпотока до 2 млн человек в год после реализации проектов по развитию острова Большой Уссурийский. Об этом сообщил журналистам глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Благовещенск, который в несколько раз меньше Хабаровска по населению, ставит перед собой цель в миллион туристов, я не удивлюсь, если Хабаровск после открытия Большого Уссурийского может замахнуться и на два [миллиона туристов]", - сказал он по итогам коллегии Минвостокразвития.

По его словам, министерство возлагает большие надежды на реализацию проекта по освоению острова.

"Уссурийский - это транзитная точка, это точка перехода, которая впервые откроет для жителей Хабаровского края Китай в автомобильной доступности. Мы возлагаем большие надежды на этот проект", - пояснил он.

Ранее министерство туризма Хабаровского края сообщало, что более 1,3 млн поездок совершили туристы в регион в 2024 году.

Концепция совместного освоения Большого Уссурийского острова была подписана в мае 2024 года в Пекине в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. На острове планируется открытие пункта пропуска, который в связке с трассой "Обход Хабаровска" и сухим портом в комплексе с планами Китая по развитию аналогичной инфраструктуры позволит сформировать новый международный опорный транспортный узел.