Ради чего стоит посетить Ленобласть

Первые древние поселения современной Ленинградской области появились в IX–VII тыс. до н.э. К 750 году относится возникновение Ладоги — древнейшего русского поселения на Северо-Западе России. Сейчас в регионе можно увидеть средневековые крепости и императорские резиденции, познакомиться с историей Древней Руси, погулять по "европейскому" городу, найти уединение и гармонию в заказниках и лесах.

Путешествие вглубь истории

Выборгский замок

Ленинградская область — настоящая сокровищница средневековой фортификации. Ее крепости, разбросанные от Балтики до древних водных путей, — немые свидетели бурной истории России. Каждая хранит свою тайну и зовет исследователя.

Это настоящий островок старой Европы на российской земле, один из наиболее ярких и хорошо сохранившихся примеров средневекового военного зодчества западного типа в нашей стране. Заложенный шведами в 1293 году на крошечном островке, он возвышается над Выборгским заливом. Летом вид с его доминанты — башни святого Олафа — на старые черепичные крыши и бескрайнюю воду особенно великолепен. Внутри — интереснейшие экспозиции музея, рассказывающие о шведском, финском и русском периодах истории крепости и края.

В Выборге расположен один из лучших рукотворных парков — Монрепо. Это скальный пейзажный парк на берегу бухты Защитной Выборгского залива, который приобрел свой живописный рельеф благодаря мощным выходам гранита на поверхность. В конце 2017 года в парке началась масштабная реставрация. Музей-заповедник не закрывался в течение всего периода реставрации, перекрывались лишь отдельные зоны парка. В 2023 году посетители впервые смогли увидеть обновленный парк целиком.

Орешек

Если от Выборга отправиться на восток, к истокам Невы, перед вами предстанет крепость Орешек (Шлиссельбургская крепость). Заложенная новгородцами в 1323 году на Ореховом острове, эта твердыня на протяжении веков была ключом к водному пути вглубь страны. Ее мощные стены помнят и героические осады не одной войны, и мрачные страницы истории, когда крепость превратилась в политическую тюрьму.

Крепость Копорье

Одна из древнейших каменных крепостей Северо-Запада, первые укрепления которой возвели новгородцы еще в XIII веке для отражения шведов, она сохранила удивительно аутентичный, слегка дикий облик. Ее частично руинированные стены и башни, не тронутые кардинальной реставрацией, дарят ощущение подлинного Средневековья.

Ивангородская крепость

Построенная по велению Ивана III в конце XV века как мощный форпост Московской Руси против Ливонского ордена, она впечатляет своими масштабами и строгой геометрией. Именно здесь еще в XVI веке Русь открыла "форточку" в Европу, а в XVII веке благодаря присоединению этой территории удалось открыть большое окно в Балтийское море.

Ивангород стоит на самой границе между Россией и Эстонией, где два соседних государства разделяет неширокая река Нарва. Сегодня это единственное место, откуда можно в буквальном смысле попасть пешком на Запад: протяженность моста Дружбы через реку, по которой проходит государственная граница, составляет всего 162 м.

Староладожская крепость

Стоящая на высоком берегу Волхова, она считается древнейшей каменной крепостью на Руси (конец IX — начало X века). Именно сюда, согласно летописям, был призван на княжение легендарный Рюрик. Село Старая Ладога, где располагается крепость, настоящий музей-заповедник под открытым небом. В монастырях можно найти уникальные фрески домонгольской эпохи, а на берегах реки Волхов — курган, где по преданию был похоронен вещий Олег.

Единение с природой: роща времен Петра I, зубры, прогулки на сапах

Ленинградская область богата лесами. Регион находится в подзонах средней и южной тайги, на севере распространены хвойные леса, а на юге — смешанные хвойно-широколиственные. На данный момент в Ленобласти 51 особо охраняемая природная территория (ООПТ), это 7,1% площади региона. В планах к 2030 году увеличить долю ООПТ Ленобласти до 12,5%. На данный момент в летний период введен платный вход на шести ООПТ.

Линдуловская роща

Заказник "Линдуловская роща" с ее многовековой историей является одной из самых посещаемых ООПТ. Заказник создали, чтобы сохранить старейшее в России и Европе искусственное насаждение лиственницы, созданное для нужд кораблестроения по заданию Адмиралтейской коллегии, во исполнение указа Петра I в 1738–1750 годах.

В 1856 году, когда все больше деревьев стало соответствовать требованиям кораблестроения, решением департамента корабельных лесов эта роща стала заповедной. Там растут четыре вида лиственницы — архангельская, камчатская, сибирская и европейская. Среди лиственниц встречаются сибирская и белокорая пихты, а также сосны балканская, кедровая сибирская и скрученная. В заказнике также проходит река Рощинка, любоваться красотой которой приятно в любое время года.

Зубровник

Поближе познакомиться с необычным животным миром можно в Токсово в Ленобласти — с 1970-х годов там живут зубробизоны. Их вольер — большое поле посреди густого леса, огороженное забором. Путешествие к этим солидным животным можно начать с прогулки в Ново-Кавголовском лесопарке, пройти по подвесному Чертову мосту, мимо сказочной избушки, насладиться свежим лесным воздухом.

Девонский период на реке Оредеж

Еще один интересный памятник природы в Ленобласти — "Обнажение девона на реке Оредеж у поселка Белогорка". Обнажения пород эпохи девонского периода, длившейся 397,5−385,3 млн лет назад, расположены на правом берегу реки на протяжении около 250 м. Это место — уникальный палеонтологический объект для среднего девона Восточно-Европейской платформы.

Остатки ископаемых позвоночных животных в основном представлены изолированными костями, пластинками, зубами, чешуями, но иногда встречаются части или целые скелеты. В теплое время года нередко по реке Оредеж организуют прогулки на сапбордах, в этом году, в том числе из-за повышенной антропогенной нагрузки, вход на ООПТ сделали платным.

Вепсский лес

Самая загадочная и таинственная ООПТ региона — природный парк "Вепсский лес". Посетителей впечатляют вековые ели и сосны, потрясающей красоты и чистоты озера, родники и водопады, древние болота. В центральной части парка находятся так называемые карбоновые отторженцы — гряды, сложенные породами каменноугольного периода возрастом более 320 млн лет, передвинутые ледниковыми потоками.

Фестивальное лето

В Ленинградской области проводятся разнообразные концерты и фестивали, которые ежегодно становятся точками притяжения. Сезон фестивалей стартует 7 июня в крепости Орешек (Шлиссельбург). Конные поединки, метание гранат, воздушные бои и масштабная реконструкция сражения красноармейцев с фашистами перенесут вас в гущу событий фестиваля "Героический гарнизон".

Эпоха Петра Великого во всем своем величии раскроется на "Выборгском рубеже" 5 июля — прямо в сердце Выборгского замка. Это не просто экскурс в прошлое, а зрелищное действо! Водная реконструкция боя, строевые "экзерциции", показательные выступления реконструкторов, изысканная музыка XVIII века и грациозные исторические танцы под сводами замка.

Для тех, кто жаждет скорости и драйва, лето приготовило свои сюрпризы. С 17 по 20 июля Выборг снова огласит рев моторов на юбилейном мотофестивале "Балтик Ралли". Это грандиозная встреча байкерских клубов со всей России и мира. Гостей ждут зрелищные гонки старинных мотоциклов и соревнования по эндуро, турниры, шоу, мастер-классы, огромная торговая зона и выступление легендарного Гарика Сукачева.

Адреналин достигнет предела 26 и 27 июля на фестивале скорости Garage Fest на автодроме "Игора Драйв". Главное событие — напряженный четырехчасовой марафон Russian Endurance Challenge, где лучшие гонщики страны будут бороться на трассе на машинах от суперкаров до "классики".