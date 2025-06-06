Во Внуково установили сразу пять питьевых фонтанчиков

В аэропорту Внуково установили пять питьевых фонтанчиков для пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

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«Фонтанчики установили в терминале А: общей зоне, а также в стерильных зонах международных и внутренних воздушных линий», – уточнили в аэропорту и добавили, что вода в них совершенно бесплатная.

Кроме того, в связи с наступлением лета во Внуково проверили системы вентиляции и кондиционирования, они находятся в исправном состоянии. Для поддержания микроклимата увеличен личный состав группы эксплуатации этих агрегатов.

Отметим, что администрация Внуково пообещала поставить фонтанчики в аэропорту еще в конце февраля. А причиной стал скандал из-за стоимости питьевой воды в воздушной гавани. После жалоб пассажиров этим вопросом заинтересовалась ФАС.

В итоге спустя полгода бутилированная вода во Внуково действительно подешевела до 50 руб., теперь к ней добавятся и бесплатные фонтанчики.

Отметим, что депутаты предложили распространить такую инициативу на все аэропорты страны. Идею даже поддержали в Госдуме, но практической реализации она пока не нашла.