В Калининградской области увеличат вывоз путешественников к морю

Сдвоенные «Ласточки» пустят из Калининграда к морю с 7 июня. В пресс-службе Калининградской железной дороги уточнили, что транспорт будет курсировать до Зеленоградска.

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«Сдвоенные составы пригородных электропоездов «Ласточка» начнут курсировать по маршруту Калининград Северный – Зеленоградск-2 с 7 июня 2025 года», – говорится в сообщении.

Известно, что вместимость 10-вагонных поездов составляет до 772 пассажиров. Усиленные рейсы будут выполняться по выходным и праздникам с интервалом около двух часов. Транспорт будет выезжать с Северного вокзала в 11:20, 13:21, 15:22 и 17:23. Обратные рейсы из Зеленоградска-2 запланированы на 12:10, 14:10, 16:13 и 18:07.

Поезда сделают лишь одну остановку – на станции Кутузово-Новое, что сократит время в пути. Стоимость разового проезда в сдвоенных составах установлена как в скорых пригородных поездах.