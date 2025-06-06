В горах Дагестана построят бутик-отель

В Табасаранском районе Дагестана при поддержке новой инвестиционной программы построят бутик-отель. Шестиэтажный туристический объект возведут в селе Хучни.

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«Проект индивидуального предпринимателя из республики первым одобрили по новой инвестиционной программе для приоритетных отраслей экономики. Ему выделили льготный кредит — 100 млн рублей на 8 лет», — сообщается в туристическом телеграм-канале министерства экономического развития России.

Бутик-отель «Камелия» появится в селе Хучни Табасаранского района и станет первым проектом подобного формата в районе, ориентированном на туристов, путешествующих по природным и историческим маршрутам юга Дагестана. Строительством займется индивидуальный предприниматель Шихмагомед Гюльмагомедов. Соглашение о первом транше по льготному кредиту МСП Банка на реализацию проекта было подписано в рамках Кавказского инвестиционного форума — 2025, отмечается на сайте Федеральной корпорации развития малого и среднего предпринимательства.

«Хучни — это не просто родное место, это сердце Табасарана. Здесь уникальная природа, чистейший воздух, богатое историческое наследие. Мы хотим создать комфортный, современный отель, в который туристы будут возвращаться снова и снова», — приводятся в сообщении корпорации слова Гюльмагомедова.

Средства будут направлены на возведение шестиэтажного здания, закупку мебели и оборудования для номерного фонда, оснащение ресторана, строительство бассейна, а также благоустройство прилегающей территории.

Село Хучни, где реализуется проект, расположено в живописной горной местности Табасаранского района — одного из самых колоритных уголков Дагестана. Район известен своей уникальной природой, древними башнями, а также близостью к кавказским туристическим маршрутам.