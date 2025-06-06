Чем порадуют и удивят туристов летом в Карелии

Республика Карелия стабильно входит в топ-10 туристических направлений России. Сюда приезжают из самых разных уголков страны, чтобы насладиться красотой этих мест, познакомиться с культурой и природой края. Расскажем о том, что стоит посетить в республике и на какие события обратить внимание этим летом

Юбилейный фестиваль "Воздух Карелии"

Юбилейный XX музыкальный фестиваль "Воздух Карелии" пройдет под Петрозаводском с 12 по 15 июня. В этот раз в нем примут участие более 60 коллективов и исполнителей. Выступят "Алиса", "Ария", "Чиж & Co", Niletto, "Пилот", "Горшенев", "Северный флот" и многие другие.

Также там подведут итоги конкурса патриотической песни "Россия — это мы". Из 24 финалистов выберут двух победителей. Среди участников — исполнители из Мариуполя, Севастополя, Симферополя, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Мурманска, Нижнего Новгорода и других городов.

Фестиваль будет проходить на территории аэродрома Пески, неподалеку от Онежского озера. Туда можно будет добраться на общественном транспорте из центра города.

Музыка в карьере и на воде

В середине июля ожидается еще одно масштабное музыкальное событие. В горном парке "Рускеала" в Сортавальском округе состоится фестиваль Ruskeala Symphony.

В рамках празднования 80-летия Победы на главной сцене в Итальянском карьере выступит Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова. Коллектив представит песни советских и российских композиторов, песни военных лет и популярную классику. Оркестр белорусского ансамбля "Хорошки" и Мужской камерный хор Карельской филармонии дадут концерты в акватории Мраморного каньона. Также в программе шедевры мировой оперы, джаз и блюз, духовная музыка и оригинальные композиции для альпийского рога.

Фестиваль привлекает не только своей программой и составом исполнителей, но и возможностью познакомиться с уникальным памятником природы и промышленности. Добытый там мрамор использовался для облицовки Исаакиевского собора, Мраморного дворца, Михайловского замка и Казанского собора.

Попасть в горный парк можно не только на автомобиле, но и на знаменитом ретропоезде "Рускеальский экспресс", который отправляется из Сортавалы. Его интерьеры декорированы в стиле "Николаевского экспресса" и напоминают "Хогвартс-экспресс" из вселенной Гарри Поттера. После прибытия в горный парк можно будет понаблюдать за уникальным разворотом паровоза на 180 градусов.

Путешествие в Северное Приладожье

Еще одно масштабное событие пройдет в июле на территории исторического парка "Бастiонъ" в Сортавале — это фестиваль раннесредневековой культуры "Карельская земля". Его гости увидят масштабный штурм крепости и приход вражеского флота, состязания храбрых воинов, в том числе один на один и группами. Также посетителей ждут историческая таверна, фестивальная ярмарка, различные мастер-классы и живая музыка.

Удивит и сам Сортавальский округ, который является одной из основных точек притяжения туристов в республике. Попасть туда можно на железнодорожном транспорте как из Москвы, так и Санкт-Петербурга.

Те, кто поедут из Петрозаводска в Сортавалу на автомобиле по трассе А-121, увидят одну из самых живописных дорог Карелии. По пути можно сделать остановку в поселке Кирьявалахти, где расположен Дом композиторов. Отдыхавших в нем настолько вдохновила местная природа, что на свет появился неофициальный гимн республики — песня "Долго будет Карелия сниться".

Сама Сортавала однозначно будет интересна любителям архитектуры, там есть дома в стиле северного модерна. Также посмотреть город можно на поезде "Ладожская нерпочка". Он проезжает от железнодорожного вокзала до Валаамского причала. В составе курсирует обзорный вагон открытого типа, стилизованный под начало XX века. Поезд назван так не случайно — нерп нередко встречают в Приладожье, в том числе в самой Сортавале.

Увидеть Кижи

Гостей ждут и в одном из крупнейших в России музеев под открытым небом — музее-заповеднике "Кижи". В начале августа там пройдет фестиваль традиционного судостроения и судоходства "Кижская регата", одно из самых красивых мероприятий заповедного острова. Ежегодно на праздник собираются более 40 лодок, а также сотни участников и зрителей. В 2018 году фестиваль вошел в число 10 лучших туристических проектов России.

В первый день августа состоится конкурс мастеров-судостроителей "Народная лодка", во время которого гости острова смогут увидеть новые традиционные и современные маломерные суда, построенные вручную. Кроме того, в этот же день вокруг острова пройдет Большая гонка — соревнование с дистанцией 14 км. В центре внимания второго дня фестиваля будут праздничные гонки "Кижская регата". Дистанция главного соревнования фестиваля составит 1,7 км. Гонки будут проходить поэтапно, согласно различным номинациям.

Еще одно событие, которое всегда привлекает гостей на остров, — это праздник Преображения Господня — главный храмовый праздник острова Кижи (19 августа). По традиции он совпадает с Днем Кижской волости.

На заповедный остров съезжаются жители деревень Кижского ожерелья, потомки старинных родов Заонежья, паломники и туристы. Гости привозят на освящение плоды нового урожая, принимают участие в крестном ходе вокруг Кижского погоста. Именно в этот день раз в году проходит служба в старинном 22-главом храме Преображения Господня.