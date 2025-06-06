Лучшие пляжи, где калининградцы могут отдохнуть без туристов

Две локации для отдыха на практически безлюдных пляжах подсказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак. Первая – пляж Донское. Место находится между Приморьем и Янтарным. Из-за высоких обрывов и относительной удаленности от курортных городов место остается малопосещаемым.

Следующая точка на карте – Поваровка. К 2034 году там сдадут в эксплуатацию курорт «Белая дюна». А пока всё на стадии планирования, есть возможность понежиться пусть и на неофициальном, но чистом и приятном пляже.

Ещё одна точка – посёлок Сокольники. Находится в Зеленоградском муниципальном округе. В основном там отдыхают местные дачники.

И последняя локация – пляж в Куликово. За несколько лет место успели благоустроить – установили спасательные круги, поставили лежаки и раздевалки, но отдыхающих сравнительно немного. Пляж любят за белый песок и возможность отдохнуть от городской суеты.