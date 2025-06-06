Аэропорт Сочи модернизировал сервисы

Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова представил ряд улучшений, направленных на повышение комфорта пассажиров. Среди ключевых изменений — новое табло, сотки тележек для багажа и ремонт санитарных комнат.

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Обновленное информационное табло в секторе С2 теперь отображает данные о 40 рейсах одновременно вместо прежних 25. Экран площадью 88 кв. метров разделен на рекламный блок и зону с актуальным расписанием, а увеличенный шрифт делает информацию более читаемой.

Кроме того, парк багажных тележек пополнился сотней новых моделей, благодаря чему их общее количество в аэропорту достигло почти 500. Они рассчитаны на несколько чемоданов и доступны во всех секторах воздушной гавани.

Продолжается и модернизация санитарных зон: уже обновлены два туалета в зоне прилета внутренних рейсов. Они оснащены бесконтактными сенсорами, встроенными сушилками и диспенсерами, что минимизирует контакт с поверхностями и поддерживает чистоту. Техника работает по концепции «чистые руки», работая на фотоэлементах, без прикосновения руками. В ближайшее время завершится ремонт санузлов в секторах А1 и А2, а пока пассажиры могут воспользоваться альтернативными санитарными комнатами в зонах В1 и В2, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Сочи им. В.И. Севастьянова.

Ранее «Кубань Информ» писал, что первую в России частную сеть LTE/5G создадут для аэропорта Сочи. Связь нового поколения обеспечит стабильную работу и цифровизацию процессов.