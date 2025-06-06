Опубликован топ-10 популярных направлений для отдыха в апартаментах в июне

Ставропольский Кисловодск вошел в число десяти самых популярных направлений июня для отдыха в апартаментах. Такой способ размещения становится все более востребованным у путешественников.

В рейтинге, составленном российским сервисом бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ на июнь, Кисловодск занял шестое место. Средняя стоимость ночи бронирования в этом городе-курорте составляет 4111 рублей, а продолжительность поездки — 7 ночей, сообщили в пресс-службе сервиса.

На первом месте по количеству бронирований в апартаментах оказался Санкт-Петербург (его доля в общей статистике составила 13%) — в Северной столице остаются в среднем на 5 ночей при средней стоимости 6368 рублей за ночь. Второе место занял город Сочи (9%), куда едут в среднем на 9 ночей при стоимости за ночь 6214 рублей, на третьем месте по популярности — Москва (5% бронирований), в которую отправляются на 4 ночи и платят за ночь в среднем 5967 рублей.

В первую пятерку также вошли крымская Ялта и Калининград, а в топ-10 после Кисловодска расположились Геленджик (Краснодарский край), Зеленоградск и Светлогорск (оба в Калининградской области) и крымская Евпатория.

В целом в июне 2025 года популярность апартаментов увеличилась на 10% по сравнению с прошлым годом. Как отмечают специалисты сервиса, туристы выбирают этот способ размещения, поскольку он дает одновременно свободу и приватность.

В апреле Кисловодск занял первое место в рейтинге самых популярных направлений России для оздоровительного туризма, составленном ТВИЛ.РУ, а также попал в топ-10 направлений для отдыха с детьми и отдыха в апартаментах.