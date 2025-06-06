Путешествие по Сибири станет длиннее и насыщеннее

В этом году железнодорожный тур «Сибирь здесь» расширяет маршрут и включает в него новые города, в том числе Омск. Путешествие стартует из Москвы и пройдёт через крупнейшие сибирские центры, предлагая туристам насыщенную культурную программу и знакомство с уникальными достопримечательностями региона.

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Железнодорожный тур «Сибирь здесь», стартовавший в прошлом году, получит продолжение в 2025-м и станет ещё масштабнее. В обновлённую программу маршрута включили не только города Сибири, но и населённые пункты Центральной России. Теперь поезда будут отправляться из Москвы и проследуют через Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Красноярск и Иркутск.

Один из ключевых пунктов маршрута — Омск. Туристы смогут побывать в Омской крепости, где для них организуют экскурсию «Служилые люди Сибири», а также познакомиться с городом в ходе обзорной программы. В списке достопримечательностей — крупнейшее за Уралом колесо обозрения, установленное в парке «Вокруг света».

Проект «Сибирь здесь» продолжает развивать внутренний туризм и укреплять межрегиональные связи. Тур реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» и уже зарекомендовал себя как привлекательное направление для тех, кто хочет открыть для себя настоящую Сибирь.

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