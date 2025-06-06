На российских курортах подорожает отдых

Отдых на российских курортах для свердловчан в этом году может подорожать на треть, а средний чек превысит 100 тыс. рублей с человека за неделю. Об этом заявил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

© РИА "ФедералПресс"

«Стоимость возрастет. В этом году она, по нашим прогнозам, может превысить 100 тыс. рублей на человека. Это средняя цена», – заявил Мальцев.

Пока средний чек составляет 75 тысяч с учетом авиаперевозки, приводит слова эксперта ЕАН. Подорожание в первую очередь будет зависеть именно от роста цен на перелеты из Екатеринбурга, который оценивается в 20–22 %. Само проживание в гостиницах тоже существенно подорожает – на 15–18 %.

Лечение в российских санаториях тоже будет стоить на 15 % дороже, чем раньше. Их владельцы вынуждены больше тратить на питание постояльцев, электричество и зарплату сотрудников, объяснил президент УАТ.

В то же время популярность отдыха за границей снизилась, заявила замдиректора фирмы «Море Тревел» Анна Смирнова. Это связано с нехваткой чартерных рейсов, а также с небезопасной ситуацией в мире. В результате многие россияне теперь даже не выезжают из своего региона, отдыхая за городом.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее к традиционным направлениям отдыха свердловчан добавились Алтай и Оренбуржье.