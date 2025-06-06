В России разработают единые правила поведения на горнолыжных комплексах

Минэкономразвития разработало законопроект, который предусматривает разработку правил поведения для туристов, приезжающих на горнолыжные комплексы. Это необходимо для обеспечения их безопасности и повышения комфорта.

Минэкономразвития разрабатывает законопроект, который установит единые правила поведения для туристов, отдыхающих на горнолыжных курортах. Это необходимо, чтобы обеспечить их безопасность и комфортные условия отдыха. Соответствующая просьба в ведомство поступила от представителей бизнеса.

Кроме того, документ снимет ряд ограничений для строительства инфраструктуры горнолыжных курортов, сообщает «Парламентская газета».

Законопроект уже направлен в Правительство и готов к поддержке в Совете Федерации.

Ранее были названы четыре бюджетных горнолыжных курорта. Также туроператоры рассказали, какие из них пользуются особой популярностью.