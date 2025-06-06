Сколько россиян склонны к спонтанным путешествиям

Директор по развитию партнёрской сети в сервисе путешествий Туту.ру Эмиль Зиядинов рассказал RT, что почти 40% россиян готовы прямо завтра отправиться в Санкт-Петербург, если представится такая возможность.

«Вам попался билет за 990 рублей в город мечты, но вылет послезавтра. Поедете?» — такой вопрос задавали 1,5 тыс. россиян аналитики. 66% респондентов ответили положительно. Из них 37% готовы к спонтанным путешествиям. Ещё 29% смогут сорваться в город мечты за 990 рублей, если начальство отпустит. 31% предпочтут остаться дома», — выяснилось из опроса.

Согласно полученным данным, женщины чаще мужчин согласны оперативно собрать чемодан: в 40% случаев против 35%.

«При этом представителям сильного пола реже, чем дамам, требуется разрешение начальства на незапланированный отгул (28% против 30%). В спонтанное путешествие почти 44% россиян с удовольствием взяли бы вторую половинку. Треть отправились бы в город мечты в одиночку, а 19% — с друзьями», — добавили собеседники RT.

В сервисе путешествий Туту.ру также перечислили популярные направления спонтанных поездок.

«Свыше трети (37%) россиян всех возрастов готовы хоть завтра отправиться в Санкт-Петербург, если им попадутся билеты за 990 рублей. На втором месте оказался Сочи (24%), на третьем — Калининград (12%). 10% респондентов указали свой вариант ответа. При этом некоторые из них оказались экзотичными: Южно-Сахалинск, Гусиноозёрск, Белокуриха, Петропавловск-Камчатский, Кисловодск, Новосибирск. Среди зарубежных направлений респонденты называли Париж, Минск и Анталью», — заключили специалисты.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести в России дополнительный отпуск для граждан с эмоциональным выгоранием.