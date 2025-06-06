Недоступные достопримечательности Владивостока путают туристов

Около 1,2 млрд рублей внесли в приморский бюджет туристы только за первые четыре месяца года. Однако они сталкиваются с недоступностью самых популярных точек посещения города Владивостока. В истории разбиралось ИА DEITA.RU.

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Зачем туристы приезжают в Приморье и Владивосток? Море, мосты, крабы, морепродукты, уникальная природа и незабываемые виды. Правда, последний пункт в последнее время становится практически недоступным для многих гостей города. А ведь развитие видовых площадок на центральных сопках города прописано в мастер-плане, утвержденным Владимиром Путиным.

Мэрия Владивостока подчеркивала, что в мастер-плане учтено мнение о том, что сопки города не должны застраиваться высотками. Одной из таких точек притяжения должна была стать Алексеевская сопка, на которой установлен геодезический знак или же пункт Лапласа. Правда, туристам дойти до этого места можно, но со сложностями и без навигатора.

Так, известная для каждого жителя дальневосточной столицы Алексеевская сопка, с которой открывается вид на центр города и бухту Золотой Рог, снова стала поводом для «гордости». Обустроено три входа на нее, но доступным на сегодня остается только один, пролегающий вдоль старых гаражей или по перекошенным лестницам.

Но обо всем по порядку. Долгие годы Алексеевская сопка с пунктом Лапласа была закрыта от обычных горожан: точка находится рядом с домом по улице Суханова, 8д, который жители огородили собственным забором еще в далекие 90-е годы. Однако в 2010-х годах прокуратура постановила открыть проход к геодезическому знаку. Жители послушались и стали оставлять открытыми калитку, а к знаку устремились как жители, так и гости города. Три года назад жильцы снова закрыли сопку, но власти пошли в суд, который постановил демонтировать ворота и все время держать проход к сопке открытым.

Выиграв бой за сопку, мэрия в прошлом году на фоне большего благоустройства города решила благоустроить видовую площадку. Проект реализовали в рамках программы «1000 дворов Дальнего Востока». Стоимость работ составила 14,25 млн рублей. За эти деньги установили железную лестницу около дома № 4б по улице Суханова. К геодезическому знаку оборудовали пешеходные подходы.

Вокруг дома №8 по Суханова установили забор с двумя калитками, одной из которых могут пользоваться местные жители, а вторую обещали держать открытой. В мэрии подчеркивали, что решение было принято с учетом пожеланий жителей – они просили ограничить проход посторонних мимо их дома.

Однако спустя полгода после сдачи благоустроенной площадки корреспонденты ИА DEITA.RU совместно с туристом, местными жителями и гидом-экскурсоводом Татьяной Фоменко обнаружили совсем иную картину. Так, оба прохода около дома №8 были закрыты, а подняться на сопку удалось только по лестнице около дома №4б.

Как отметила Татьяна Фоменко, проходы около дома закрыты уже несколько месяцев: один из них магнитный, а на калитке второго закрутили болт. Пройти на сопку можно по лестнице, однако чтоб дойти до нее нужно преодолеть квест.

«Приходится идти большим кругом — это неудобно и для гида, и для туристов. Не все местные, не все могут сориентироваться. Назначить точку сбора прямо здесь, рядом с вершиной сопки, невозможно, поэтому встречаемся на улице Суханова. Оттуда добираться приходится по ломаным лестницам. О доступной среде говорить не приходится. Металлическая лестница, которая здесь установлена, выглядит аккуратно и современно, но для многих она крайне неудобна — особенно для пожилых людей, родителей с детьми или с колясками. Поэтому путь получается очень тернистый», – прокомментировала Татьяна Фоменко.

Куда еще любопытней в этой истории работа навигаторов. Во время подготовки материала к геодезическому знаку захотела попасть Светлана Шапошникова - турист из Москвы. Она рассказала, что прилетела в город вместе с сыном.

«Сын поехал по делам, а я за компанию. Перед поездкой читала, что с Алексеевской сопки открывается потрясающий вид и вот по картам я смогла дойти сюда. Единственное, что не очень точно, что они этот дом заводят по картам. Навигация немножко не точна», – отметила столичная туристка, подчеркнув, что карты привели ее к дому №8, который обойдя, она увидела только закрытые калитки.

Общеизвестно, что рельеф Владивостока сильно отличается от других российских городов. Именно наличие сопок (холмов и гор) позволяют посмотреть на город и море с высоты птичьего полета. На многих из них обустраивают смотровые площадки за бюджетные деньги, однако даже самые центральные из них остаются недоступными для гостей города.