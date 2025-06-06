Глава Рыбинска рассказал, что привело город к «Золотому кольцу»

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков рассказал НСН, что город уже подавал заявку на включение в национальный маршрут «Золотое кольцо России» в 2022 году, однако тогда ее отклонили.

Глава городского округа Рыбинск Дмитрий Рудаков заявил в интервью НСН, что из закрытого промышленного объекта, который корабли проходили по ночам, Рыбинск превратился в уникальное туристическое явление на карте России.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев ранее сообщил, что город Рыбинск включили в национальный маршрут «Золотое кольцо России». Он отдельно отметил «знаменитые рыбинские вывески, которые известны по всей стране». Напомним, что с 2017 года в городе реализуется проект «Музей живой старинной вывески под открытым небом». Сегодня в историческом центре вся наружная реклама магазинов и ресторанов выполнена в ретро-стиле времен Российской империи, с сохранением норм орфографии тех лет. Рудаков рассказал, что в конце мая эксперты Минэкономразвития посетили Рыбинск и отметили большое количество объектов показа.

«Я чувствую, скорее, не гордость, а благодарность команде, которая на протяжении более 10 лет трудилась и продолжает трудиться над созданием комфортной, эстетичной, современной и при этом исторической городской среды. Это заслуга предыдущих глав Юрия Ласточкина, Дениса Добрякова. Наших общественников, историков, в частности, Николая Лосева, благодаря которому мы одни из немногих сохранили 20 кварталов исторической застройки. В 2016 году мы сделали акцент на благоустройстве исторического центра: Красной площади, улицы Стоялой, затем Крестовой, созданию музея старинной вывески под открытым небом. Все это шаг за шагом формировало новый облик города. Из закрытого промышленного объекта, который корабли проходили по ночам, мы превратились в уникальное туристическое явление на карте России», — сказал глава города.

По его словам, город уже подавал заявку на включение в национальный маршрут «Золотое кольцо России» в 2022 году, однако тогда она была отклонена.

«Мы не пошли путем создания искусственных туристических аттракций. Использовали наши сильные стороны и исторический облик города, который уже есть. Сохраняя и развивая наше купеческое наследие. И сегодня Рыбинск дает иную, контрастную картинку другим городам «Золотого кольца», «отвечая» за другую эпоху – XVIII- XIX веков. У нас другие герои: не святые и князья, а купцы и бурлаки, другая эстетика — не средневековые храмы и монастыри, а купеческая застройка, краснокирпичные мельницы, классицизм и эклектика, другие истории — предпринимательство, промышленность. И в этом наша сила и демонстрация национального духа, истории обычных работяг, ковавших экономическую славу России, сила творческих людей, приумножавших российскую культуру. Работа по включению в «Золотое кольцо» велась несколько лет. Была проведена большая предварительная подготовка историками нашего города, которая дала основу для включения, общественниками и Туристско-информационным центром. Заявка подавалась в 2022 году. Тогда ее отклонили. Мы учли замечания, продолжили работу», — поделился Рудаков.

Он также заявил, что общий оборот в туристической отрасли Рыбинска составил порядка трех миллиардов рублей.

«Число туристов — это не самый точный показатель. Люди голосуют за город рублем. За прошлый год оборот средств в туристической отрасли Рыбинска увеличился практически в два раза. В 2023 году гости города потратили в Рыбинске чуть больше одного миллиарда рублей, за 2024 год – уже почти два миллиарда. Это без учета оплат по картам других банков и наличными. Кроме того, в статистику не попадают данные карт, зарегистрированных в Ярославском регионе, не учитываются туристы из других городов нашей области. По предварительным данным, общий оборот в туристической отрасли Рыбинска составил порядка трех миллиардов рублей. С учетом того, что рядом расположены такие раскрученные годами турцентры, как Ярославль, Углич, Переславль-Залесский, входящие в маршрут «Золотое кольцо» — показатель хороший. Но если все-таки говорить о количественном показателе человек, то количество туристов и экскурсантов увеличилось с 520 тысяч в 2023 году, до более 576 тысяч человек в 2024году. В 2022 году цифра была до полумиллиона», — сказал собеседник НСН.

Глава города также рассказал о главных достопримечательностях, отметив, что помимо различных федеральных наград, самое главное, чего удостоены культурные объекты Рыбинска, - народная любовь.

«Безусловно, всем туристам надо посетить весь исторический центр. Одним из критериев включения в национальный маршрут «Золотого кольца» была отмечена компактность и насыщенность нашего исторического центра. Красная площадь, далее в шаговой доступности от нее жемчужина города - Спасо-Преображенский собор, далее — улица Бульварная. Это относительно новый для города объект (мы благоустроили ее в 2024 году), но она уже стала фишкой Рыбинска, участником и победителем федеральных конкурсов, получила высокую оценку от Минстроя РФ, но главное — любовь людей. Вижу сотни чудесных фотоснимков этой локации у рыбинцев и наших гостей. Это самый лучший показатель. Еще одна наша гордость — Карякинский сад, с огромным количеством цветов и деревьев, прудом с утками и лебедями, фонтаном, уютным буфетом и тихими дорожками для прогулок. Отремонтированный Волжский парк — для отдыха всей семьей, с современными детскими площадками, органично встроенными в зеленое пространство парка, стритфудом, деревянными арками, как в парке Сокольники в Москве, для красивых фото», — отметил Рудаков.

По его словам, туристам также обязательно стоит посетить местные музеи.

«Также необходимо посетить наши музеи — Рыбинский музей-заповедник, музей Мологи, музей адмирала Федора Ушакова, уникальный музей Елочной игрушки, который работает круглый год и дарит настроение праздника. Перечислять объекты, которые стоит посетить туристам в Рыбинске можно очень долго. В этом году мы благоустраиваем еще одну улицу в центре — улицу Чкалова. На ней запланировано создание небольших скверов, мощение тротуаров плиткой, приведем в порядок фасады, уделим внимание деталям — в историческом стиле сделаем дорожные знаки и адресные таблички на домах. Приехав в этом году, можно оценить масштаб работ, в следующем — результат. Однозначно точно Рыбинску есть и будет, чем вас удивить. Приглашаю в наш чудесный город!» — заключил Рудаков.

Ранее глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский заявил НСН, что созданию туристических троп в России мешает бюрократия, при этом в стране огромный потенциал по развитию этого вида туризма.