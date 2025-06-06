Собака сбежала из аэропорта при разгрузке багажа

В аэропорту Пулково произошло ЧП: во время разгрузки багажа джек-рассел-терьер по кличке Малыш сумел открыть переноску и сбежал. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале воздушной гавани.

© tourdom.ru

Сотрудники аэропорта вместе с хозяйкой собаки, Валерией, организовали поиски, однако пока найти питомца не удалось. В сообщении Пулково отметили, что перелет – это серьезный стресс для животных, и призвали пассажиров тщательнее подходить к выбору контейнеров.

«Переноска должна быть надежной, чтобы питомец не мог ее вскрыть или повредить. Также важно исключить любые щели, через которые животное может высунуть лапы или морду», – подчеркнули в аэропорту.

Валерия получила данные о возможном местонахождении Малыша, но сомневается в их достоверности – координаты указывают на район, слишком удаленный от аэропорта.

«Извинений от сотрудников не было, но, скорее всего, вина лежит на авиакомпании. Ситуация очень нервная», – рассказала женщина.

Она также выразила недоумение: дверца переноски, по ее словам, была надежно зафиксирована.

В Пулково обратились к очевидцам: если кто-то увидит джек-рассел-терьера вблизи аэропорта, просят сообщить по контактам, указанным на сайте.