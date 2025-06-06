Россиянин описал пляжи Анапы фразой «люди все прут и прут»

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Российский путешественник вспомнил свою поездку в Анапу до разлива там нефтепродуктов и описал местные пляжи фразой «люди все прут и прут». Своей историей он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

«Люди все прут и прут». Россиянин описал пляжи Анапы
© РИА Новости

Автор публикации отметил, что на многих пляжах этого российского курорта было запрещено плавать еще до экологической катастрофы, однако отдыхающих это не останавливало.

«Если люди привыкли купаться в этом месте, то их не волнует, что там какая-то "техническая зона" или что-то там еще», — удивился он.

Путешественник добавил, что из-за наличия песка на пляжах Анапы вода там всегда была мутная, и в ней плавали «то ли водоросли, то ли плесень».

«Подхватить здесь "кишечку" — это почти гарантированный исход», — предупредил россиянин.

По мнению блогера, большой плюс анапских пляжей — мелкое море, что особенно важно для семей с детьми.

«Дети плещутся на мелководье, а родители спокойно загорают на пляже, потягивая холодное пенное. Это как большой детский бассейн, только под открытым небом», — заметил он.

Блогер также предположил, что туристов привлекает в Анапе максимально бюджетный отдых.

«Жилье здесь стоит на 30 процентов меньше, чем в Сочи. Продукты на рынке и еда в кафе тоже обходится дешевле. А после разлива мазута цены здесь упали еще больше, чтобы привлечь туристов», — заключил он.

Ранее другой россиянин искупался на пляже Анапы, несмотря на запреты Роспотребнадзора, и поделился впечатлениями.

«Не позеленели, видите, все нормально», — признался он.